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Найкращі українські серіали 2023 року: ТОП 5 новинок, які варто подивитись
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До вашої уваги найкращі українські серіали, які глядачі побачили у 2023 році. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли в український і світовий прокат за цей рік!
Навіть у непрості для українців часи кіновиробництво триває. У 2023 році на екрани вийшла ціла низка серіалів, які змусили українців і плакати, і сміятися, і радіти життю, і ділити спільне горе. Радіо MAXIMUM зібрало для вас найкращі нові українські багатосерійні фільми за рік, які ви могли пропустити.
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Перші дні
- Жанр: комедія-драма
- Країна: Україна, Німеччина, Норвегія, Швеція і Фінляндія
- Режисер: Олексій Єсаков, Артем Литвиненко, Павло Остріков, Валентин Шпаков, Тала Пристаєцька, Катя Царик
- У ролях: Варченко Катерина, Самінін Андрій, Узлюк Олена, Ігнатуша Олександр, Олександр Рудинський, Тарас Цимбалюк, Роман Луцький, Антоніна Хижняк, Довженко В'ячеслав
- Тривалість: 1 сезон, 6 серій
Перші дні, дивитись трейлер серіалу онлайн:
"Перші дні" – серіал, який складається з шести художніх мініфільмів, на які надихнули реальні події. Його сюжет розгортається у Києві на початку повномасштабного вторгнення. Автори цього проєкту черпали натхнення з історій містян, котрі залишилися у столиці у лютому – березні 2022 року.
Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах – утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє,
– так автори описують своїх героїв.
Карлос в Україні
- Жанр: мок'юментарі
- Країна: Україна, Франція
- Режисер: Нікіта Торжевський
- У ролях: Варченко Катерина, Самінін Андрій, Узлюк Олена, Ігнатуша Олександр, Олександр Рудинський, Тарас Цимбалюк, Роман Луцький, Антоніна Хижняк, Довженко В'ячеслав
- Тривалість: 1 сезон, 12 серій
Карлос в Україні, дивитись тизер серіалу онлайн:
За сюжетом серіалу, журналіст зі США Карлос приїздить в Україну, щоб зняти документальний проєкт про цивільне життя під час повномасштабної війни. Під час роботи він із захопленням відкриває для себе українців – щирих, енергійних та винахідливих людей. Тих, хто навіть за найскладніших обставин зберігає силу духу та неймовірний оптимізм. Ясна річ, на всіх героїв серіалу очікує чимало пригод, особистих випробувань та трансформацій.
Я – Надія
- Жанр: воєнно-драматичний
- Країна: Україна
- Режисер: Денис Тарасов
- У ролях: Вероніка Дюпіна, Данііл Мірешкін, Ірина Мак, Павло Сироткін, Антоніна Хижняк, Валерій Астахов, Алекс Степаненко, Олена Курта
- Тривалість: 1 сезон, 4 серії
Я – Надія, дивитись тизер серіалу онлайн:
"Я – Надія" – це чотирисерійна воєнна драма. Вона розповідає про медиків екстреної допомоги, які виявили надзвичайну сміливість, відданість та відчайдушність під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рятуючи людські життя. Головні персонажі – це фахівці екстреної медичної допомоги в Харкові, які в лютому – березні 2022 року, перебуваючи під постійним обстрілом та бомбардуваннями, рятували життя цивільних та військових свого міста. Надія, молода фельдшерка, вибирає залишитися в оточеному окупантами Харкові, ігноруючи ризики та переконання того, хто закликає її виїхати в безпечне місце. Вона не усвідомлює, що чекає на неї у найближчі тижні – безсонні ночі на службі, болючі втрати, постійний ризик заради порятунку інших і зустрічі з ворогом віч-на-віч.
Закохай мене, якщо зможеш
- Жанр: детектив, комедія
- Країна: Україна
- Режисер: Мирослав Латик
- У ролях: Ксенія Мішина, Сергій Журавльов, Костянтин Войтенко, Андрій Ісаєнко, Наталія Денисенко
- Тривалість: 1 сезон, 8 серій
Закохай мене, якщо зможеш, дивитись тизер серіалу онлайн:
Троє приятелів вирішують зайнятися не зовсім законним бізнесом. Макс для цього стає екстрасенсом Миролюбом, а Вітя і Даня допомагають йому отримати всю необхідну інформацію про клієнтів. Таким чином, друзі виявляють зниклих людей, об'єднують розірвані родини та вчиняють багато інших добрих справ для оточуючих. Проте невдовзі на їхній слід починає полювати журналістка, яка має намір розкрити справжню сутність псевдоекстрасенсів.
Жіночий лікар. Нове життя
- Жанр: драма, мелодрама, медичний
- Країна: Україна
- Режисер: Андрій Колесник, Павло Мащенко, Сергій Сотниченко
- У ролях: Андрій Ісаєнко, Анастасія Цимбалару, Тарас Цимбалюк, Іван Жилюк, Олексій Нагрудний, Ніна Набока, Олександра Люта, Олександра Епштейн, Олексій Зорін, Олена Михайличенко, Анатолій Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторін, Кирило Прокопчук, Людмила Курмель та інші
- Тривалість: 1 сезон, 40 серій
Жіночий лікар. Не життя, дивитись тизер серіалу онлайн:
Події розгортатимуться через певний період після початку повномасштабного російського вторгнення в столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди направляють вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. Головний герой, талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар, приходить працювати сюди після того, як був змушений залишити Сєвєродонецьк через руйнування лікарні, яку він очолював, і свого дому внаслідок російського обстрілу. Після отриманого поранення він розпочинає нове життя в Києві разом із своєю донькою. Приймаючи нову роботу, він несвідомо потрапляє на шлях амбітного заступника завідувача і опиняється втягнутим у інтриги.
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