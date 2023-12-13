Карта повітряних тривог, Умєров і калій йодид: що шукали українці у 2023 році

Що шукали українці у Google у 2023 році / freepic.diller

Google оприлюднив річний рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2023 рік. Він відображає основний інтерес українців до тем, пов'язаних з війною.

Гайда ознайомлюватися з тим, що ми з вами нагуглили. Звіт у Google турботливо поділили на категорії. Пройдімося кожною із них.

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За даними компанії, найбільший інтерес викликав запит "Карта повітряних тривог", який посів перше місце. На другому місці був запит "Графік відключення світла", а на третьому – "Пригожин". Також серед трендових запитань були "Deep State", "Ізраїль" та "Каховська ГЕС".

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше впродовж року, першу сходинку посів міністр оборони України Рустем Умєров. Також українці цікавилися Спартаком Субботою, Олександром Усиком, Кирилом Будановим та Іриною Фаріон.

Щодо осіб, які пішли з життя у 2023 році, найбільше запитань було про фінансиста російських найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У категорії "Фільми" шаленою популярністю користувався новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Він розповідає історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також серед лідерів – "Аватар 2: Шлях води", українська анімація "Мавка", "Барбі" та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Серед телевізійних серіалів найвищою популярністю користувався "Венздей". Українці цього року також шукали нові сезони "Гарного лікаря", "Будиночка на щастя" та "Відьмака", а також турецькі драматичні серіали "Криваві квіти" та "Зимородок".

У категорії "Покупка року" великий інтерес викликав пошук "де купити калій йодид". Серед інших популярних запитань про покупки – генератор, онлайн квитки на "Укрзалізницю", нова модель iPhone та павербенк.

У 2023 році українські користувачі шукали інформацію про гепатит A, Хамас та РЕБ. А також шукали значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО". Рейтинг запитань складається на основі зростання популярності певних запитань за рік, відображаючи тенденції та інтереси користувачів.

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