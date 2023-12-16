Що подивитись ввечері: Netflix назвав найпопулярніші серіали за перше півріччя 2023 року

Компанія Netflix опублікувала звіт про найпопулярніший серед глядачів контент протягом першого півріччя 2023 року. Читайте рейтинг та обирайте, що подивитись.

Користувачі провели на платформі майже 100 мільярдів годин та подивилися понад 18 тисяч фільмів та сезонів серіалів з січня по червень цього року. Про це пише видання The Verge.

Цікаво: Як там Катя? – дивіться трейлер українського фільму, який оцінили у всьому світі

Найпопулярніші серіали за перше півріччя 2023 року:

Політичний серіал "Нічний агент" про рядового працівника Білого дому, який потрапляє в гучний скандал, став найпопулярнішим за пів року: глядачі витратили на нього понад 812 мільйонів годин. Трилер зняв режисер Сет Гордон ("Нестерпні боси", нові "Рятувальники Малібу").

На другому місці другий сезон серіалу "Джинні й Джорджія" (665 мільйонів годин перегляду), а на третьому – південнокорейський драматичний серіал "Слава" (662 мільйони годин).

У пʼятірці четвертий сезон серіалу "Ти" (понад 440 мільйонів годин перегляду) і "Венздей" (507 мільйонів годин). Серед інших серіалів у топі – "Дипломат", "Сварка", "Альфа-самці" й "Мати".

Загалом глядачі провели на Netflix близько 100 мільярдів годин і переглянули понад 18 тисяч серіалів і фільмів з січня по червень 2023 року. Повний звіт Netflix за пів року можна переглянути тут.

До слова: Європейська кіноакадемія оголосила найкращі фільми 2023 року: хто очолив рейтинг