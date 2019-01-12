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Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
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Серіали з розслідуваннями у 2018 році потішили багатьох фанатів загадок та таємниць. Зібрали найкращі серіали про детективів, які можна подивитись за день.
Детективи (18+)
Оригінальна назва: The Detectives
Жанр: документальний, детектив
Країна: Канада
Режисер: Джон Л’єкуаер
У головних ролях: Джуел Стейт, Анджеліка Алехандро, Джофф Ален
Тривалість: 43 хв.
Кількість сезонів: 2
Кількість серій: 16
Незвичайний документальний проект, який дозволяє відчути себе у центрі різноманітних злочинів. Головними героями є справжні детективи, яким доводилось знаходити правду навіть у найскладніших ситуаціях. Серйозний, заплутаний та захопливий - цей серіал вартий уваги.
Детективи, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Убивство за алфавітом
Оригінальна назва: The ABC Murders
Жанр: драма, детектив
Країна: Великобританія
Режисер: Алекс Габассі
У головних ролях: Джон Малкович, Ендрю Бакан, Фрейя Мавор
Тривалість: 56 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 3
Не важко здогадатись, що це ще одна екранізація та адаптація пригод Еркюля Пуаро. Відомий детектив спробує розставити всі крапки над "і" у серії моторошних убивств на залізниці. Таємничий маніяк з ініціалами ABC обирає жертв так, щоб їхні імена йшли за алфавітом, а на тілах померлих залишає довідник ABC Railway Guide. Як найрозумніший детектив буде виводити убивцю на чисту воду - дивіться у новому серіалі.
Убивство за алфавітом, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Випробування невинністю
Оригінальна назва: Ordeal by Innocence
Жанр: драма, детектив
Країна: Великобританія
Режисер: Сандра Голдбахер
У головних ролях: Ентоні Бойл, Анна Ченселлор, Морвен Крісті, Крістал Кларк
Тривалість: 56 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 3
Ще один британський детектив за англійською класикою, який не залишить байдужим. Сюжет розгортається навколо родини Лео та Рейчел Аргайл, які виховали 5 прийомних дітей. Щоправда, як складались стосунки у сім'ї - доволі неоднозначне питання, адже хтось убиває Рейчел, а підозрюваним стає один з її синів. Незвичайний злочин, як і всі в творах Агати Крісті, вас здивує.
Випробування невинністю, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Харров
Оригінальна назва: Harrow
Жанр: драма, детектив
Країна: Австралія
Режисер: Тоні Кравіц, Пітер Селмон
У головних ролях: Йоан Гріффіт, Ремі Хій, Даррен Гілшенан
Тривалість: 52 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Серіал розповідає про судмедексперта Даніеля Харроу, якого вважають одним із найкращим у цій професії. Сюжет показує, як чоловік уміло розв'язує найскладніші злочини, щоправда, не без туманних спогадів власного минулого. Творці серіалу навіть не заперечують, що він нагадує "Декстера", щоправда, значно добрішу та людянішу його версію.
Харров, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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