Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити

Найкращі серіали літа 2022 року точно сподобаються фанатам фентезі, драми, комедій та трилерів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі серіальні новинки, які вийшли у світ влітку!

Досі годинами шукаєте найкращі серіали? Радіо MAXIMUM допомагає вашим смаколикам не охолонути і пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів за літо 2022, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. Влітку глядачів потішили порцією супергероїки, познайомиши ближче з малюком Ґрутом, Жінкою-Галком, Міс Марвел та повелителем снів. Також нарешті вийшов приквел до "Гри престолів", що розкриває історію "Дому дракона". Звісно ж, доповнює це все порція комедій.

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Міс Марвел (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Ms. Marvel

Ms. Marvel Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, за коміксами

фантастика, пригоди, бойовик, за коміксами Країна: США

США Режисер: Шармін Обаід, Аділь Ель Арбі, Білал Фалла, Міра Менон

Шармін Обаід, Аділь Ель Арбі, Білал Фалла, Міра Менон У головних ролях: Іман Веллані, Меттью Лінц, Ясмін Флетчер, Лаурель Марсден, Саагар Шайк, Ріш Шах, Мохан Капур

Іман Веллані, Меттью Лінц, Ясмін Флетчер, Лаурель Марсден, Саагар Шайк, Ріш Шах, Мохан Капур Тривалість : 40-50 хв.

: 40-50 хв. Кількість серій: 6

Сюжет базується на однойменних коміксах від Marvel та розповідає про звичайну 16-річну американку пакистанського походження Камелу Хан. Дівчина мешкає у Нью-Джерсі і раптово стає власницею неймовірних браслетів, які надають їй надприродних сил. Зважаючи на те, що кумиром Камели завжди була Керол Денверс (Капітан Марвел), головна героїня вирішує боротись зі злом під псевдо Міс Марвел.

Міс Марвел, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Улюблений дурень бога (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: God's Favorite Idiot

God's Favorite Idiot Жанр: комедія, фантастика

комедія, фантастика Країна: США

США Режисер: Майкл МакДональд

Майкл МакДональд У головних ролях: Мелісса МакКарті, Бен Фелкоун, Усман Еллі, Леслі Бібб, Кевін Данн

Мелісса МакКарті, Бен Фелкоун, Усман Еллі, Леслі Бібб, Кевін Данн Тривалість : 30 хв.

: 30 хв. Кількість серій: 8

Сюжет розповідає про звичайного працівника техпідтримки Кларка, якого вдарила блискавка зі справді ангельської хмарини. Хлопець отримав здатність сяяти і не лише це. Його колеги та кохана Емілі одразу ж вирішили, що тепер він посланець Бога. І справді Кларк отримує місію від ангелів про те, що тепер він має завадити кінцю світу.

Улюблений дурень бога, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Жінка-Галк: Адвокатка (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk: Attorney at Law Жанр: фантастика, за коміксами, пригоди

фантастика, за коміксами, пригоди Країна: США

США Режисер : Джессіка Ґао

: Джессіка Ґао У головних ролях: Тетяна Маслані, Марк Раффало, Тім Рот, Джинджер Гонзага, Рене Еліз Голдсберрі

Тетяна Маслані, Марк Раффало, Тім Рот, Джинджер Гонзага, Рене Еліз Голдсберрі Тривалість : 30-45 хв.

: 30-45 хв. Кількість серій: 4 (триває)

Сюжет розповість про адвокатку Дженніфер Волтерс, яка має цікаву роботу, вірних друзів і не зовсім звичайних родичів. Дівчина є кузиною геніального науковця Брюса Беннера, якого світ знає в образі Халка. Через дурний інцидент головна героїня також отримує такі ж суперсили, і тепер про адвокатську анонімність можна забути. До того ж, Дженніфер отримує пропозицію займатись справами суперзловмисників та супергероїв, що не робить її життя легшим. Адвокатку прагнуть бачити саме в образі Жінки-Галка, з яким потрібно змінювати не лише гардероб, а й ставлення до нової реальності.

Жінка-Галк: Адвокатка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Меггі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Maggie

Maggie Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Наталія Андерсон, Джаффар Махмуд

Наталія Андерсон, Джаффар Махмуд У головних ролях: Ребекка Ріттенгаус , Адам Корсон, Трент Гаррет, Кріс Елліотт, Хлоя Бріджес, Анжеліка Кебрал, Енді Фавро

Ребекка Ріттенгаус , Адам Корсон, Трент Гаррет, Кріс Елліотт, Хлоя Бріджес, Анжеліка Кебрал, Енді Фавро Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Кількість серій: 13

Сюжет розповідає про молоду дівчину-екстрасенса Меггі, яка легко бачить майбутнє людей навколо. А от зі своїм життям не все так просто, адже її доля залишається загадкою аж до тієї миті, поки вона не зустріла Бена. У хлопця вона помітила натяки на спільні романтичні стосунки, але є один нюанс: юнак не самотній.

Меггі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Людина проти бджоли (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Man vs. Bee

Man vs. Bee Жанр : комедія

: комедія Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Девід Керр

Девід Керр У головних ролях: Деніел Фірн, Айша Кала, Тоні Маккарті, Джин Лу, Брендан Мерфі, Ровен Аткінсон, Лі Байфорд

Деніел Фірн, Айша Кала, Тоні Маккарті, Джин Лу, Брендан Мерфі, Ровен Аткінсон, Лі Байфорд Тривалість: 10 хв.

10 хв. Кількість серій: 9

Сюжет розгортається навколо не надто умілого охоронця Тревора, який має підтримувати спокій у розкішному особняку. Але всі його плани та зусилля псує набридлива бджола. Комаха стає ключовим суперником та ворогом чоловіка, а також перетворює його життя у справжній хаос.

Людина проти бджоли, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Фарзар (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Farzar

Farzar Жанр: анімаційний, фантастика, бойовик, пригоди, комедія

анімаційний, фантастика, бойовик, пригоди, комедія Країна : США

: США Режисер: Ден Сігнер, Роджер Блек

Ден Сігнер, Роджер Блек У головних ролях : Ленс Реддік, Грей Гріффін, Кері Волгрен, Дена Снайдер, Девід Кей

: Ленс Реддік, Грей Гріффін, Кері Волгрен, Дена Снайдер, Девід Кей Тривалість: 15-30 хв.

15-30 хв. Кількість серій: 10

Сюжет розповідає про незвичайну планету Фарзар, яку так прагнуть захопити зловісні прибульці. Тому на її захист стає команда дуже різних та дивних персонажів. Від мутантів та кіборгів і до шаленого вченого. А очолює її принц Фікл, який насправді має власні уявлення про світ, які не надто відповідають реальності.

Фарзар, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Я є Ґрут

Оригінальна назва мовою серіалу: I Am Groot

I Am Groot Жанр : фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами

: фантастика, комедія, анімаційний, за коміксами Країна : США

: США Режисер: Кевін Файгі

Кевін Файгі У головних ролях: Він Дізель

Він Дізель Тривалість : 5 хв.

: 5 хв. Кількість серій: 4

Сюжет розповідає про одного з улюбленців кіновсесвіту Marvel малюка Ґрута. У кожному з коротких епізодів він знайомиться з новими героями у своїй мандрівці галактикою. І далеко не всі будуть сприяти подорожі головного героя.

Я є Ґрут, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Жінка при грошах/Грошва/Великі гроші (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Loot

Loot Жанр : комедія

: комедія Країна: США

США Режисер: Метт Хаббард, Алан Янг

Метт Хаббард, Алан Янг У головних ролях : Мая Рудольф, Стефані Стайлз, Меган Фей, Енн Стедман, Ана Рей, Чіп Чінері, Олів'є Мартінес, Джоел Кім Бустер, Шеріл Френсіс Харінгтон

: Мая Рудольф, Стефані Стайлз, Меган Фей, Енн Стедман, Ана Рей, Чіп Чінері, Олів'є Мартінес, Джоел Кім Бустер, Шеріл Френсіс Харінгтон Тривалість : 40 хв.

: 40 хв. Кількість серій: 10

Сюжет розповідає про мільярдерку Моллі Новак, життя якого нагадує мрію: приватні літак, величезна яхта, ефектний особняк та все, чого забажає душа. Але раптом все змінює зрада її чоловіка після 20 років шлюбу. Це трапляється на одній з вечірок, тож преса активно обговорює розрив багатіїв. Тепер Моллі доводиться шукати себе, щоб не втонути в горі. Раптово вона дізнається, що володіє благодійним фондом, тож вирішує активно зайнятись ним та довести, що вона не просто багатійка.

Жінка при грошах, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Пісочний чоловік/ Сендмен (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Sandman

The Sandman Жанр: фантастика, драма, за коміксами

фантастика, драма, за коміксами Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Аллан Гейнберг

Аллан Гейнберг У головних ролях : Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Вів'єн Ачеампонг, Бойд Голбрук, Чарлз Денс, Асим Чаудрі

: Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Вів'єн Ачеампонг, Бойд Голбрук, Чарлз Денс, Асим Чаудрі Тривалість : 40-60 хв.

: 40-60 хв. Кількість серій: 11

Сюжет розповідає про повелителя снів, який у 1916 році потрапляє у полон до чарівника. Весь цей час його королівство живе власним життя і тільки через 105 років Сон знаходить спосіб втекти. Але повернути лад там, де його не було стільки часу, є важкою місією. Стрічка базується на однойменних коміксах Ніла Геймана.

Пісочний чоловік, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Дім Дракона (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : House of the Dragon

: House of the Dragon Жанр : драма, фантастика, пригоди

: драма, фантастика, пригоди Країна: США

США Режисер: Мігель Сапочнік, Джордж Мартін, Раян Кондел

Мігель Сапочнік, Джордж Мартін, Раян Кондел У головних ролях: Педді Консидайн, Емма Д'арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс

Педді Консидайн, Емма Д'арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс Тривалість : 45-60 хв.

: 45-60 хв. Кількість серій: 4 (триває)

Серіал є приквелом до "Гри престолів" та розповість історію, що відбувалась за два століття до подій вже відомої битви за трон. Саме про сімейство Таргарієнів глядачі дізнаються значно більше, адже побачать події війни "Танець Драконів" - боротьби між двома гілками дому Таргарієнів.

Дім Дракона, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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