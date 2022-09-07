Цікаві серіали вересня 2022: ТОП 9 новинок, які не можна пропустити

Найочікуваніші прем'єри серіалів вересня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць осені!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У вересні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі, серед яких "Володар перснів" та мультсеріалами для дорослих.

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Перехресний вогонь (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Crossfire

Crossfire Жанр: трилер, драма

трилер, драма Країна : Велика Британія

: Велика Британія Режисер : Тесса Хофф

: Тесса Хофф У головних ролях : Кілі Хоуз, Вікаш Бай, Лі Інглбі, Джозетт Саймон, Деніел Рая, Еріон Бакаре, Уго Сілва, Шаліша Джеймс-Девис, Аїда Балльманн, Пол Торо

: Кілі Хоуз, Вікаш Бай, Лі Інглбі, Джозетт Саймон, Деніел Рая, Еріон Бакаре, Уго Сілва, Шаліша Джеймс-Девис, Аїда Балльманн, Пол Торо Тривалість: 30-60 хв.

30-60 хв. Коли: з вересня 2022

Сюжет розгортається навколо Джо, яка разом з друзями та родиною нарешті відправляється відпочити на Канарські острови. Але відпустка перетворюється в катастрофу, де близьким Джо доводиться щодня приймати складні рішення задля того, що вижити.

Перехресний вогонь, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Пантеон (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Pantheon

Pantheon Жанр : фантастика, драма, мультсеріал

: фантастика, драма, мультсеріал Країна: США

США Режисер: -

- У головних ролях: Кеті Чанг, Пол Дано, Лара Пулвер, Мод Апатоу, Вільям Херт, Тейлор Шиллінг

Кеті Чанг, Пол Дано, Лара Пулвер, Мод Апатоу, Вільям Херт, Тейлор Шиллінг Тривалість : 41 хв.

: 41 хв. Коли: з 1 вересня 2022

Сюжет розповідає про звичайну дівчину-підлітка Медді, яка в школі отримує чимало неприємних емоцій від своїх однолітків. Якось в соцмережах вона починає отримувати добрі повідомлення від незнайомця. Таємничий співрозмовник називає себе Девідом, батьком Медді, який недавно помер. Виявилось, що його свідомість завантажили в "хмару" під час експерименті зі сканування мозку. Тож чоловік став першим піддослідним у проєкті "Завантажена свідомість", що здатен перевернути світ. Серіал базується на серії розповідей відомого письменника-фантаста Кена Лю.

Пантеон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Диявол в Огайо (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Devil in Ohio

Devil in Ohio Жанр: трилер, драма, детектив, жахи

трилер, драма, детектив, жахи Країна: США, Канада

США, Канада Режисер: Джон Фоусет, Стівен А. Еделсон, Леслі Гоуп, Бред Андерсон

Джон Фоусет, Стівен А. Еделсон, Леслі Гоуп, Бред Андерсон У головних ролях: Емілі Дешанель, Стейсі Фарбер, Аліша Ньютон, Сем Джагер, Тамо Пенікетт, Мадлен Артур

Емілі Дешанель, Стейсі Фарбер, Аліша Ньютон, Сем Джагер, Тамо Пенікетт, Мадлен Артур Тривалість: 45 хв.

45 хв. Коли: з 2 вересня 2022

Сюжет розгортається навколо психолога Сюзанни Матіс, яка вирішує привести у свій дім одну з пацієнток. Дівчина з іменем Мей дивно поводиться і з часом неначе починає витісняти доньку Сюзанни Джулс. Вона носить її вбрання, забирає її спальню та особисте життя. Джулс це дуже дратує, але все змінюється в один момент: вона помічає на спині у Мей вирізану пентаграму. Тепер стає зрозуміло, що пацієнтка є представницею сатанинської секти з сусіднього міста.

Диявол в Огайо, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Володар перснів: Персні влади (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Lord of the Rings: Rings of Power

Lord of the Rings: Rings of Power Жанр: фантастика, пригоди

фантастика, пригоди Країна: США

США Режисер: Хуан Байона, Вейн Їп

Хуан Байона, Вейн Їп У головних ролях: Роберт Арамайо, Овейн Артур, Максим Белдрі, Назанін Бон'яді, Морфідд Кларк, Синтія Аддай-Робінсон, Август Прю

Роберт Арамайо, Овейн Артур, Максим Белдрі, Назанін Бон'яді, Морфідд Кларк, Синтія Аддай-Робінсон, Август Прю Тривалість: 65 хв.

65 хв. Коли: з 2 вересня 2022

Сюжет створено за мотивами творів Толкіна про Середзем'я та розповідає про Другу епоху, коли ельфи та Саурон лише створили персні влади. Згодом Саурон таємно створив Єдиний Перстень, щоб керувати всім іншими. Завершення цієї історії вже відоме завдяки прологу до трилогії фільмів "Володар Перснів". Зате тепер шанувальники можуть ще глибше зазирнути в цей особливий всесвіт.

Володар перснів: Персні влади, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Збреши мені (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Tell Me Lies

Tell Me Lies Жанр: драма

драма Країна: США

США Режисер: Джонатан Левін, Ерін Філі, Ед Ліллі

Джонатан Левін, Ерін Філі, Ед Ліллі У головних ролях: Джейд Фернандес, Тірік Візерс, Ейдан Александр, Габріелла Пессіон, Едмунд Донован, Дженніфер Лі Манн

Джейд Фернандес, Тірік Візерс, Ейдан Александр, Габріелла Пессіон, Едмунд Донован, Дженніфер Лі Манн Тривалість : 20-40 хв.

: 20-40 хв. Коли: з 7 вересня 2022

Сюжет розповідає про Люсі, яка закохується у харизматичного і безсердечного Стівена. Упродовж років вона кидається у вирій цих емоцій, зближаючись з чоловіком та розбиваючи його серце. Токсичні стосунки перетворюють в одержимість, з якою Люсі доведеться боротись, наводячи лад у власному житті.

Збреши мені, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Весільний сезон

Оригінальна назва мовою серіалу: Wedding Season

Wedding Season Жанр: кримінал, комедія, бойовик, мелодрама, пригоди

кримінал, комедія, бойовик, мелодрама, пригоди Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Джордж Кейн

Джордж Кейн У головних ролях: Гевін Дреа, Роза Салазар, Джемі Мічі, Джордж Вебстер, Каллі Кук, Айван Кей, Джеймс Пейтон

Гевін Дреа, Роза Салазар, Джемі Мічі, Джордж Вебстер, Каллі Кук, Айван Кей, Джеймс Пейтон Тривалість : 20-40 хв.

: 20-40 хв. Коли: з 8 вересня 2022

Сюжет: Кеті виходить заміж і готова до чудового подружнього життя, але прямо під час весілля її чоловік та вся його родина помирають. Поліція одразу ж підозрює у масовому вбивстві коханця Кеті Стефана. Однак хлопець вважає, що злочин скоїла сама свіжоспечена дружина. Ніхто не знає, що насправді трапилось, але правду буде дуже нелегко вивідати, хоч це і демонструється у доволі комедійному форматі.

Весільний сезон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Кіберпанк: Той, що біжить по краю (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу : Cyberpunk: Edgerunners

: Cyberpunk: Edgerunners Жанр: фантастика, бойовик аніме

фантастика, бойовик аніме Країна: Японія

Японія Режисер: ІмайсІ Хіроюкі

ІмайсІ Хіроюкі У головних ролях: Аої Юкі, Кендзіро Цуда, Кадзухіко Іноуе, Ватару Такагі, Хірокі Тоті, Томойо Куросава, Такако Хонда

Аої Юкі, Кендзіро Цуда, Кадзухіко Іноуе, Ватару Такагі, Хірокі Тоті, Томойо Куросава, Такако Хонда Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Коли: з 13 вересня 2022

Сюжет розгортається у дуже технологічному майбутньому, де у всі навколо усіляко намагаються модифікувати власне тіло. Дуже швидкий юний хлопчина Девід Мартінес долучається до найманців, які називають себе Тими, хто біжить по краю. Тож тепер йому доведеться йти на дуже шалені та небезпечні завдання, а також приживатись з колоритною командою таких же істот, на яких всім байдуже.

Кіберпанк: Той, що біжить по краю, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Академія вампірів

Оригінальна назва мовою серіалу: Vampire Academy

Vampire Academy Жанр: фантастика, драма

фантастика, драма Країна : США

: США Режисер: Білле Вудрафф, Еріка Дантон, Джулі Плек, Луїс Прієто, Джессі Варн

Білле Вудрафф, Еріка Дантон, Джулі Плек, Луїс Прієто, Джессі Варн У головних ролях: Даніела Нівз, Дженніфер Кірбі, Крейг Стівенсон, Луїза Конноллі-Бернхем, Алекс Хафнер, Ніколь Колларс

Даніела Нівз, Дженніфер Кірбі, Крейг Стівенсон, Луїза Конноллі-Бернхем, Алекс Хафнер, Ніколь Колларс Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Коли: з 15 вересня 2022

Сюжет базується на бестселерах американської письменниці Райчел Мід та розповідає про те, як компанія подруг випускається з елітної академії та готуються вступати у королівську спілку вампірів. Тут на дівчат очікує чимало фантастичних та небезпечних пригод і перетворень.

Академія вампірів, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Квантовий стрибок

Оригінальна назва мовою серіалу : Quantum Leap

: Quantum Leap Жанр: фантастика, драма

фантастика, драма Країна: США

США Режисер: Гелен Шейвер

Гелен Шейвер У головних ролях: Реймонд Лі, Кейлін Бассетт, Мейсон Александр Парк, Джуел Стейт, Ерні Хадсон, Нанріса Лі, Еверетт Ендрес

Реймонд Лі, Кейлін Бассетт, Мейсон Александр Парк, Джуел Стейт, Ерні Хадсон, Нанріса Лі, Еверетт Ендрес Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Коли: з 19 вересня 2022

Сюжет розгортається навколо історії науковця Сема Беккета, який 30 років тому використав квантовий пришвидшувач та зник. Тепер фізик Бен Сонг з новою командою вирішують перезапустити проєкт "Квантовий стрибок", намагаючись розгадати таємницю неймовірного приладу та зникнення його творця. Але використання машини переносить Бена у минуле. І поки вчених мандрує у часі, то команда намагається знайти спосіб повернути його у сучасний світ.

Квантовий стрибок, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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