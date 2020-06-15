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Найкращі речі для базового літнього гардероба

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Літо 2020 - фото 1
Літо 2020 / pix-feed

Розповідаємо вам про головні літні маст-хеви, які точно знадобляться влітку 2020 року. Передивіться свій гардероб!

Перший пункт списку босоніжки. Це взуття ідеально підходить для спекотної погоди і може поєднуватися з багатьма елементами одягу. Чорні, білі, різнокольорові, прозорі – обирайте на свій смак.

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Найкращі речі для базового літнього гардероба - фото 410209

Ще одна деталь – кроп-топ. Це один з літніх трендів, і його навіть не обов'язково спеціально купувати. Зробити кроп своїми руками дуже просто: достатньо обрізати будь-яку стару футболку до рівня талії або трохи вище.

Найкращі речі для базового літнього гардероба - фото 410210

Не можна забувати і про модні окуляри. У цьому сезоні в моді класичні коричневі окуляри великих розмірів і геометричних форм. До речі, авіатори поки пішли зі списку трендів.

Найкращі речі для базового літнього гардероба - фото 410211

Кінцевий пункт – головний убір. Нікому не треба пояснювати, що в спеку слід берегтися від теплового удару. Тому важливо носити кепку, капелюшок або інший аксесуар.

Найкращі речі для базового літнього гардероба - фото 410212

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Джерело: pix-feed
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