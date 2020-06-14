Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей

Модні сонячні чоловічі окуляри є важливим аксесуаром для гармонійного завершення ефектного образу. Тож сьогодні у стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, на які форми та оправи варто звернути увагу цього літа, аби бути у тренді.

Великі і виразні, витончені й невеликі, оригінальні та мінімалістичні – чоловічі окуляри у новому сезоні дуже різноманітні. Проте, як і раніше, актуальними залишаються класичні типи сонячних окулярів для чоловіків, що будуть доречні для будь-яких образів як влітку, так і в іншу пору року. Тож давай детальніше розбиратися, яку форму та яку оправу вибрати у 2020 році.

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Найкращі оправи сонячних окулярів для чоловіків

Леннони (окуляри круглої форми)

Леннони – окуляри в круглій оправі, які отримали свою назву через прізвище одного з учасників легендарної групи Beatles, – не виходять з моди вже кілька десятиліть. Кругла оправа, що вже стала класикою, вдало поєднується з такими аксесуарами, як капелюхи, ремені, краватки, надаючи чоловічому образу епатажності. Найголовніше, такі моделі підходять практично до будь-якого типу обличчя, за винятком круглого.

Традиційно оправа для такої форми окулярів виготовляється з металу, що дозволяє вставляти в неї як оптичні лінзи для корекції зору, так і сонцезахисне скло різних кольорів – від класичних чорного і темно-коричневого до різнокольорових. Актуальним є й досі теракотове скло, а також очкуляри-"велосипеди" з напівкруглою дужкою і моделі з подвійними скельцями.

Геометричні оправи

Хочеш виглядати стильно, і водночас зберегти мужність образу? Тоді моделі окулярів з оправами у вигляді різних геометричних фігур (трикутників, квадратів, багатогранників та ін.) – твій вибір. Завдяки авангардній багатогранній оправі у вигляді шести- або восьмикутників можна домогтися wow-ефекту. Чим оригінальніша форма оправи, тим модніший образ. Єдине, враховуй, що геометрія підходить тільки під круглий та овальний типи обличчя.

Нерди

Англійське слово nerd (в перекладі "ботан") дало назву трендовим окулярам з великим склом у товстій роговій оправі, яка підкреслить виразність погляду й допоможе створити образ інтелектуала. Нерди можуть бути різної форми, але підходять лише типажам з овальним або круглим обличчям.

Вайфарери

Актуальними залишаться у 2020 і вайфарери, які перейшли вже в розряд нестаріючої класики. Популярність модель, створена брендом Ray Ban ще в 1952 році, здобула за свою відносну простоту і лаконічність дизайну. Оправа може бути як масивною, так і тонкою. Вайфарери гармонійно вписуються як в кежуал, так і класичний стиль. Підійдуть чоловікам з овальним або круглим обличчям.

Авіатори / крапельки

Легендарні окуляри-авіатори у формі крапельок, придумані тими ж Ray Ban, вже який рік займають топові позиції серед трендових чоловічих аксесуарів. Оправа окулярів може бути виконана з металу (традиційний варіант) або пластика. Чорні, темно-коричневі і теракотові авіатори – універсальний аксесуар, яким можна доповнити образ в будь-якому стилі.

Секрет успіху таких окулярів криється в тому, що вони дозволяють створювати стильні і водночас дуже мужні луки з нотками брутальності. Підходять практично під будь-який тип обличчя, за винятком власників масивного підборіддя. Краплеподібна форма може його погіршити.

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