Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати качку

Страви з качки мають безліч національних відтінків. Як готувати качку знають мало не всі народи світу. Пропануємо вам прості та смачні рецепти качки.

Рецепт соковитої качки, запеченої з апельсинами

Продукти:

Качка 1 шт.

Апельсини 4 шт.

Кориця 1 паличка

Часник 4-5 зубчиків

Сіль 2 ст. л.

Перець чорний мелений 1 ст. л.

Зелень петрушки (для прикраси) 1 пучок

Гранат (для прикраси) 1 шт.

Читайте також: Як правильно та смачно приготувати холодець

Рецепт соковитої качки, запеченої з апельсинами / Hunter Angler Gardener Cook

Як приготувати:

Готуємо спеції для качки. У ємність всипаємо сіль, перець, видавлюємо часник через і знімаємо цедру з одного апельсина з допомогою дрібної терки. Перемішуємо. Видавлюємо сік з одного апельсина. Качку промиваємо і обсушуємо зовні і всередині. Натираємо качку приготованими спеціями зовні і всередині, попередньо зробивши невеликі проколи в шкірі птиці. Щільно загортаємо качку в пакет і залишаємо маринуватися на 4 години. Фаршируємо качку двома очищеними і нарізаними апельсинами і паличкою кориці. Скріплюємо зубочистками. У форму укладаємо качку, додаємо сік апельсина і воду, виходячи з пропорції 1:1. Щільно закриваємо качку у формі фольгою і відправляємо в духовку. Спершу запікаємо качку з апельсинами при температурі 180 градусів 40 хвилин. Потім витягуємо качку з духовки, знімаємо фольгу, змащуємо качку соком, що виділився, на ніжки одягаємо фольгу і відправляємо назад в духовку. Запікаємо качку з апельсинами ще 1,5 години при температурі 200-220 градусів. Періодично поливаємо качку соком, що виділився. Готову запечену качку прикрашаємо нарізаним апельсином, свіжою зеленню і зернами граната.

Рецепт качки по-пекінськи, з соусом

Продукти:

Качка 2 кг

Для маринаду:

Вода 2 л

Соус соєвий 100 мл

Горілка рисова 30 мл

Суміш перців 1 ч. л.

Перець гострий

Лист лавровий

Аніс

Кориця 1 паличка

Для обварки:

Вода 5 л

Оцет винний 250 мл

Для соусу:

Соус соєвий 100 мл

Соус томатний 250 мл

Олія ​​2 ст. ложки

Для подачі:

Огірки свіжі

Зелена цибуля

Рецепт качки по-пекінськи, з соусом

Як приготувати:

Перед тим як запікати качку, її потрібно замаринувати (маринується вона 48 годин). Починаємо робити маринад. Всі спеції складаємо в пакет і дробимо кухонним молотком, але не дуже дрібно. Висипаємо спеції в воду. Туди ж вливаємо соєвий соус і рисову горілку. Перемішуємо. (Рисову горілку не кожен може знайти в магазині, тому замінюйте її звичайною горілкою.) Заливаємо маринад в ємність з качкою. Затягуємо все харчовою плівкою або щільно закриваємо кришкою. Відправляємо в холодильник на 48 годин. Кожні 6 годин качку потрібно перевертати на іншу сторону. Через 48 годин дістаємо качку з маринаду і перекладаємо на решітку, яку потрібно встановити над раковиною. Ставимо на вогонь 5 л води і чекаємо закипання. У киплячу воду вливаємо винний оцет.

Більше рецептів: Як смачно і правильно приготувати домашню піцу

Обварюються качка з усіх боків, поливаємо окропом за допомогою ополоника, поки не закінчиться вода. Шкіра почне міняти колір і стане пружною. Змащуємо грати для духовки рослинною олією. Викладаємо качку на решітку і залишаємо на 15-20 хвилин, а тим часом розігріваємо духовку на 200 градусів. На нижній ярус ставимо високе деко з водою. Ставимо качку на решітці на другий ярус і запікаємо 1,5 години (час залежить від особливостей духовки). Готуємо інгредієнти для соусу. Аджику можна замінити будь-яким соусом на томатній основі. Розігріваємо вок на сильному вогні і виливаємо туди соєвий соус. Постійно помішуючи, готуємо до загустіння. Додаємо олію і готуємо ще 1,5-2 хвилини, помішуючи. Додаємо томатний соус і тушкуємо ще кілька хвилин. Підготуємо овочі, з якими будемо подавати. Відрізаємо білу частину цибулі-порею, розрізаємо вздовж навпіл і видаляємо жовту серцевину (вона гірка). Нарізаємо цибулю уздовж на тонкі смужки. Потім нарізаємо огірок. Все готово!

Рецепт качки з медом

Продукти:

Качка 1 шт.

Мед 3 ст. ложки

Вода 0,25 склянки

Сіль 1-1,5 ч. ложки

Перець чорний мелений 2-3 щіпки

Рецепт качки з медом

Як приготувати:

Закип'ятіть воду. Підготовлену тушку качки обдайте окропом, дайте їй обсохнути. Натріть зсередини і зовні сіллю і перцем. У гарячій воді розведіть 1 столову ложку меду. Отриманим сиропом змастіть качку, дайте їй обсохнути, ще раз змастіть сиропом. Увімкніть духовку. Качку покладіть на решітку. Під решітку поставте деко для збору жиру. Смажте качку з медом 60-90 хвилин, через кожні 5-10 хвилин змащуючи качку медовим сиропом або, якщо він закінчиться, жиром. За 10 хвилин до готовності вийміть качку з духовки і змастіть її медом. Качку, намазану медом, варто досмажити. Подайте качку в меді до столу, не розрізаючи.

Рецепт домашнього супу з качки

Продукти:

М'ясо качки 400 г

Картопля 0,5 кг

Морква 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Помідори 3 шт.

Сметана 50 г

Зелень 2 пучка

Сіль 1-1,5 ч. л.

Перець чорний мелений 0,25 ч. л.

Вода 1,5-2 л

Рецепт домашнього супу з качки / Good Things magazine

Як приготувати:

Нарубаєте качку на порційні шматки. Залийте качку гарячою водою, доведіть до кипіння, додайте сіль.

У підсоленій воді відваріть качку майже до готовності, періодично знімаючи з бульйону піну. Час варіння залежить від м'яса (1-1,5 години). Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Моркву очистіть, вимийте і наріжте дрібними кубиками. Картоплю очистіть, вимийте і наріжте крупно. За 30 хвилин до готовності качки (через 30-60 хвилин після початку варіння) додайте нарізану кубиками моркву, нашатковану цибулю. Варіть при слабкому кипінні 10 хвилин. Потім додайте картоплю і варіть ще 15 хвилин. Влийте сметану, доведіть все до кипіння. Наріжте помідори. У готовий суп покладіть нарізані помідори, заправте сіллю і перцем. Порубіть зелень. Перед подачею на стіл розлийте суп по тарілках і посипте рубаною зеленню.

Рецепт качки з яблуками в мультиварці

Продукти:

Качка 1,5 кг

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Яблука 5 шт.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Лавровий лист 2 шт.

Вода 1,2 л

Рецепт качки з яблуками в мультиварці / Spanish Food Blog

Як приготувати:

Підготуйте тушку качки. Якщо є залишки пір'я, приберіть їх за допомогою пінцета. Качка цілком поміститься не в кожну мультиварку. Тому наріжте тушку на порційні шматки, промийте у воді, обсушіть паперовим рушником. Очищену цибулю наріжте великими півкільцями. Яблука помийте. Видаліть насіння (можна скористатися спеціальним ножем). Наріжте великими часточками. Шматочки качки добре натріть сіллю і чорним меленим перцем, покладіть щільно в чашу мультиварки. Зверху викладіть півкільця цибулі і часточки ароматних яблук. Додайте лавровий лист, приправте сіллю і спеціями за смаком. Налийте холодну воду, щоб повністю покрити шматочки качки. Закрийте кришку. Нам потрібен режим "Тушкування", встановіть час приготування 1,5 години. Якщо у вашій мультиварці немає функції скороварки, додайте ще хвилин 20-30, щоб качечка вийшла м'яка і ніжна. Після звукового сигналу випустіть пар. Можете відкрити кришку: тушкована качка готова.

І ще: Як просто та швидко приготувати печінку: смачні ідеї