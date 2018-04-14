Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати качку
-
- 154
Страви з качки мають безліч національних відтінків. Як готувати качку знають мало не всі народи світу. Пропануємо вам прості та смачні рецепти качки.
Рецепт соковитої качки, запеченої з апельсинами
Продукти:
- Качка 1 шт.
- Апельсини 4 шт.
- Кориця 1 паличка
- Часник 4-5 зубчиків
- Сіль 2 ст. л.
- Перець чорний мелений 1 ст. л.
- Зелень петрушки (для прикраси) 1 пучок
- Гранат (для прикраси) 1 шт.
Читайте також: Як правильно та смачно приготувати холодець
Як приготувати:
Готуємо спеції для качки. У ємність всипаємо сіль, перець, видавлюємо часник через і знімаємо цедру з одного апельсина з допомогою дрібної терки. Перемішуємо. Видавлюємо сік з одного апельсина. Качку промиваємо і обсушуємо зовні і всередині. Натираємо качку приготованими спеціями зовні і всередині, попередньо зробивши невеликі проколи в шкірі птиці. Щільно загортаємо качку в пакет і залишаємо маринуватися на 4 години. Фаршируємо качку двома очищеними і нарізаними апельсинами і паличкою кориці. Скріплюємо зубочистками. У форму укладаємо качку, додаємо сік апельсина і воду, виходячи з пропорції 1:1. Щільно закриваємо качку у формі фольгою і відправляємо в духовку. Спершу запікаємо качку з апельсинами при температурі 180 градусів 40 хвилин. Потім витягуємо качку з духовки, знімаємо фольгу, змащуємо качку соком, що виділився, на ніжки одягаємо фольгу і відправляємо назад в духовку. Запікаємо качку з апельсинами ще 1,5 години при температурі 200-220 градусів. Періодично поливаємо качку соком, що виділився. Готову запечену качку прикрашаємо нарізаним апельсином, свіжою зеленню і зернами граната.
Рецепт качки по-пекінськи, з соусом
Продукти:
- Качка 2 кг
- Для маринаду:
- Вода 2 л
- Соус соєвий 100 мл
- Горілка рисова 30 мл
- Суміш перців 1 ч. л.
- Перець гострий
- Лист лавровий
- Аніс
- Кориця 1 паличка
- Для обварки:
- Вода 5 л
- Оцет винний 250 мл
- Для соусу:
- Соус соєвий 100 мл
- Соус томатний 250 мл
- Олія 2 ст. ложки
- Для подачі:
- Огірки свіжі
- Зелена цибуля
Як приготувати:
Перед тим як запікати качку, її потрібно замаринувати (маринується вона 48 годин). Починаємо робити маринад. Всі спеції складаємо в пакет і дробимо кухонним молотком, але не дуже дрібно. Висипаємо спеції в воду. Туди ж вливаємо соєвий соус і рисову горілку. Перемішуємо. (Рисову горілку не кожен може знайти в магазині, тому замінюйте її звичайною горілкою.) Заливаємо маринад в ємність з качкою. Затягуємо все харчовою плівкою або щільно закриваємо кришкою. Відправляємо в холодильник на 48 годин. Кожні 6 годин качку потрібно перевертати на іншу сторону. Через 48 годин дістаємо качку з маринаду і перекладаємо на решітку, яку потрібно встановити над раковиною. Ставимо на вогонь 5 л води і чекаємо закипання. У киплячу воду вливаємо винний оцет.
Більше рецептів: Як смачно і правильно приготувати домашню піцу
Обварюються качка з усіх боків, поливаємо окропом за допомогою ополоника, поки не закінчиться вода. Шкіра почне міняти колір і стане пружною. Змащуємо грати для духовки рослинною олією. Викладаємо качку на решітку і залишаємо на 15-20 хвилин, а тим часом розігріваємо духовку на 200 градусів. На нижній ярус ставимо високе деко з водою. Ставимо качку на решітці на другий ярус і запікаємо 1,5 години (час залежить від особливостей духовки). Готуємо інгредієнти для соусу. Аджику можна замінити будь-яким соусом на томатній основі. Розігріваємо вок на сильному вогні і виливаємо туди соєвий соус. Постійно помішуючи, готуємо до загустіння. Додаємо олію і готуємо ще 1,5-2 хвилини, помішуючи. Додаємо томатний соус і тушкуємо ще кілька хвилин. Підготуємо овочі, з якими будемо подавати. Відрізаємо білу частину цибулі-порею, розрізаємо вздовж навпіл і видаляємо жовту серцевину (вона гірка). Нарізаємо цибулю уздовж на тонкі смужки. Потім нарізаємо огірок. Все готово!
Рецепт качки з медом
Продукти:
- Качка 1 шт.
- Мед 3 ст. ложки
- Вода 0,25 склянки
- Сіль 1-1,5 ч. ложки
- Перець чорний мелений 2-3 щіпки
Як приготувати:
Закип'ятіть воду. Підготовлену тушку качки обдайте окропом, дайте їй обсохнути. Натріть зсередини і зовні сіллю і перцем. У гарячій воді розведіть 1 столову ложку меду. Отриманим сиропом змастіть качку, дайте їй обсохнути, ще раз змастіть сиропом. Увімкніть духовку. Качку покладіть на решітку. Під решітку поставте деко для збору жиру. Смажте качку з медом 60-90 хвилин, через кожні 5-10 хвилин змащуючи качку медовим сиропом або, якщо він закінчиться, жиром. За 10 хвилин до готовності вийміть качку з духовки і змастіть її медом. Качку, намазану медом, варто досмажити. Подайте качку в меді до столу, не розрізаючи.
Рецепт домашнього супу з качки
Продукти:
- М'ясо качки 400 г
- Картопля 0,5 кг
- Морква 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Помідори 3 шт.
- Сметана 50 г
- Зелень 2 пучка
- Сіль 1-1,5 ч. л.
- Перець чорний мелений 0,25 ч. л.
- Вода 1,5-2 л
Як приготувати:
Нарубаєте качку на порційні шматки. Залийте качку гарячою водою, доведіть до кипіння, додайте сіль.
У підсоленій воді відваріть качку майже до готовності, періодично знімаючи з бульйону піну. Час варіння залежить від м'яса (1-1,5 години). Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Моркву очистіть, вимийте і наріжте дрібними кубиками. Картоплю очистіть, вимийте і наріжте крупно. За 30 хвилин до готовності качки (через 30-60 хвилин після початку варіння) додайте нарізану кубиками моркву, нашатковану цибулю. Варіть при слабкому кипінні 10 хвилин. Потім додайте картоплю і варіть ще 15 хвилин. Влийте сметану, доведіть все до кипіння. Наріжте помідори. У готовий суп покладіть нарізані помідори, заправте сіллю і перцем. Порубіть зелень. Перед подачею на стіл розлийте суп по тарілках і посипте рубаною зеленню.
Рецепт качки з яблуками в мультиварці
Продукти:
- Качка 1,5 кг
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Яблука 5 шт.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Лавровий лист 2 шт.
- Вода 1,2 л
Як приготувати:
Підготуйте тушку качки. Якщо є залишки пір'я, приберіть їх за допомогою пінцета. Качка цілком поміститься не в кожну мультиварку. Тому наріжте тушку на порційні шматки, промийте у воді, обсушіть паперовим рушником. Очищену цибулю наріжте великими півкільцями. Яблука помийте. Видаліть насіння (можна скористатися спеціальним ножем). Наріжте великими часточками. Шматочки качки добре натріть сіллю і чорним меленим перцем, покладіть щільно в чашу мультиварки. Зверху викладіть півкільця цибулі і часточки ароматних яблук. Додайте лавровий лист, приправте сіллю і спеціями за смаком. Налийте холодну воду, щоб повністю покрити шматочки качки. Закрийте кришку. Нам потрібен режим "Тушкування", встановіть час приготування 1,5 години. Якщо у вашій мультиварці немає функції скороварки, додайте ще хвилин 20-30, щоб качечка вийшла м'яка і ніжна. Після звукового сигналу випустіть пар. Можете відкрити кришку: тушкована качка готова.
І ще: Як просто та швидко приготувати печінку: смачні ідеї
до теми
пропозиції партнерів
рекомендуємо
Новини
-
18:15Одна з найкрасивіших легкоатлеток України розповіла про секс перед змаганнями
-
17:55Кремнієва долина: телеканал HBO вирішив долю серіалу
-
17:44Чеський лоукост запускає рейси з України до Праги
-
17:30Кайлі Дженнер здивувала фанатів новим стилем
-
17:16Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати качку
-
ТОП-15 українських хітів березня, які варті уваги
-
16:57Режисер Найвеличнішого шоумена зняв рекламу в Києві: відеофакт
-
-
16:43Мандрівка найвищими горами на Філіппінах: неймовірні фото
-
16:35Вчені назвали безпечну для здоров'я дозу алкоголю
-
16:23В Україні прокоментували удар по Сирії
-
16:08Це щоденне заняття робить людей щасливими
-
15:55Tesla готує нову модель електромобіля Model Y
-
15:44Скільки Facebook витрачає на охорону та мандри Цукерберга
-
15:27Google представила новий дизайн Gmail
-
Радіо МАКСИМУМ декомунізує монумент Батьківщина-мати
-
15:15Брітні Спірс показала веселі танці з коханим
-
14:56Студенти зроблять для Skoda кросовер-кабріолет
-
14:44У ДСНС звернулись з попередженням для українців
-
14:27Ніякої безпеки: Ці виробники дурять користувачів Android
-
14:18На межі з реальністю: казкові кадри, від яких перехоплює подих
-
13:56Науковці назвали несподіваний спосіб позбутися похмілля
-
13:43Малюнок талановитого українця з'явився на обкладинці Vogue
-
13:28У Mercedes-AMG з'явиться конкурент Porsche Cayman
-
13:14Кім Кардашян показала яскраві фото з відпочинку
-
13:00Римські канікули: поради, як провести ідеальні вихідні в Італії
-
17:16Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати качку
-
13:00Римські канікули: поради, як провести ідеальні вихідні в Італії
-
08:15Коти-кретини, які роблять шкоду: кумедні фото
- 13 квітня
-
18:23Красу українок показали у незвичайному фотопроекті
-
16:5510 фото, які змусять вас відвідати Варшаву
-
16:00Найкращі хіти рок-н-ролу, які змусять вас танцювати
-
14:10П'ятниця 13: головні прикмети і забобони моторошного дня
-
10:56Усик – Гассієв: організатори перенесли дату супербою
-
07:1552-річна Елізабет Херлі вразила фігурою в купальнику
- 12 квітня
-
21:40Вийшов офіційний саундтрек Євробачення 2018
-
19:54Ці породи котиків вважаються найрозумнішими
-
18:005 книг цієї весни, які варто прочитати кожному
-
17:00ТОП-7 найкращих фільмів жахів на реальних подіях, які не розчарують
-
14:00Український ракетний коплекс Вільха: смертельний удар калібром 300 мм
-
10:49Буффон емоційно прокоментував пенальті у ворота Ювентуса, яке вирішило все
-
07:33Учені пояснили, чому корисно іноді лінуватися
- 11 квітня
-
22:50Скандал з Facebook: Цукерберг розповів про витік особистих даних
-
20:30Представлено рейтинг найбільш шанованих жінок і чоловіків світу в 2018 році
-
18:00Чоловіча шкіряна куртка-косуха: як носити і з чим поєднувати
-
17:05Цікаві факти про космос, які нам не розказували у школі
-
14:00Не попса! ТОП-13 рок-треків тижня, які варті твоєї уваги
-
13:00Напружений виступ Цукерберга у Сенаті: що сказав глава Facebook на свій захист
-
09:27У ДСНС зробили важливе попередження для українців
-
07:13Салон кросовера BMW X7 показали на фото
- 10 квітня
-
20:15Як виглядає літак за 70 тисяч доларів на годину
коментарі