Найкращі продукти для оздоровлення серця

Додавайте у свій раціон більше продуктів, які виводять шкідливий холестерин і сприяють розслабленню кровоносних судин.

Картопля

Важливу роль відіграє спосіб приготування картоплі. Якщо хочете допомогти серцю, то вживайте її відварною або запеченою, тоді вона зможе забезпечити організм достатньою кількістю калію.

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Волоські горіхи, мигдаль

Медики рекомендують щодня вживати жменю горіхів (30 грамів), адже цей продукт багатий на різні вітаміни, антиоксиданти та інші речовини, які підтримують здоров'я всього організму. Але особливо цінні волоські горіхи і мигдаль для серця, адже вони допомагають знизити ризик серцевих захворювань на 35%.

Насіння льону

У раціоні вони можуть стати найкращим джерелом лігнанів, клітковини, яка не поширена в харчових продуктах. Лігнани мають волокнисту структуру, містять біоактивні поліфеноли, омега-3 жирні кислоти.

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