На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкращі продукти для оздоровлення серця
-
- 10
Додавайте у свій раціон більше продуктів, які виводять шкідливий холестерин і сприяють розслабленню кровоносних судин.
Картопля
Важливу роль відіграє спосіб приготування картоплі. Якщо хочете допомогти серцю, то вживайте її відварною або запеченою, тоді вона зможе забезпечити організм достатньою кількістю калію.
І ще: Учені розповіли, яка музика підвищує продуктивність на роботі
Волоські горіхи, мигдаль
Медики рекомендують щодня вживати жменю горіхів (30 грамів), адже цей продукт багатий на різні вітаміни, антиоксиданти та інші речовини, які підтримують здоров'я всього організму. Але особливо цінні волоські горіхи і мигдаль для серця, адже вони допомагають знизити ризик серцевих захворювань на 35%.
Насіння льону
У раціоні вони можуть стати найкращим джерелом лігнанів, клітковини, яка не поширена в харчових продуктах. Лігнани мають волокнисту структуру, містять біоактивні поліфеноли, омега-3 жирні кислоти.
Це цікаво: Як музика Моцарта впливає на слухачів
-
12:42На затопленому ринку Чернівців спіймали 10-кілограмову рибину: відеофакт
-
12:32Найкращі продукти для оздоровлення серця
-
12:19Nothing But Thieves випустили трек Real Love Song
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
11:52У жодному випадку: що не варто їсти у стресовому стані
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:26Дуже вірний пудель підкорив TikTok: відео
-
11:12Як називають дітей у 2020 році: найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток
-
11:00Місячний посівний календар на липень 2020: коли і що садити
-
10:51Hurts презентували нову пісню Suffer: слухай хіт онлайн
-
10:20Дуже простий спосіб схуднути: скільки калорій спалює скакалка
-
09:49Собака і пончики: кумедне відео з незвичайного ракурсу
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
09:00День ангела Анни 2020: значення імені та характер його власниць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:53Сексуальна Емілі Ратажковскі кардинально змінила вигляд (фото 18+)
-
08:26Три причини додавати насіння льону до страв
-
08:02Привітання з Днем ангела Анни 2020: побажання і вірші, смс, проза з іменинами
-
07:55Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі
-
07:33Спортивний Corvette проїхався під вантажівкою, виконавши трюк з Форсажу
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
21:24Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою
-
21:0025 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Як виглядатиме оновлене меню Пуск у Windows 10
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото