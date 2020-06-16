Як музика Моцарта впливає на слухачів

Фахівці з Інституту дослідження мозку Кремблі (Канада) дійшли висновку, що прослуховування творів Моцарта може знизити частоту нападів епілепсії.

У дослідженні взяли участь 13 пацієнтів, які страждають від епілепсії. Протягом трьох місяців вони мали раз на день слухати Сонату для двох фортепіано в ре мажорі № 448.

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Після цього добровольці протягом ще трьох місяців щодня слухали ту ж сонату, але змінену так, щоб в ній більше не було ритму. Весь цей час добровольці мали записувати, коли відбувалися напади епілепсії. Звичайні ліки, які приймали пацієнти, не скасовувалися на час дослідження.

"Наші результати показали, що щоденне прослуховування першої частини сонати Моцарта № 448 було пов'язано зі зниженням частоти нападів епілепсії у дорослих людей, – каже Мар'ян Рафії, – Це говорить про те, що щоденне прослуховування Моцарта може розглядатися як додатковий терапевтичний варіант для зменшення нападів у людей з епілепсією".

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