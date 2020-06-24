На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Учені розповіли, яка музика підвищує продуктивність на роботі
-
- 16
Багато хто любить працювати під музику. Особливо це стало актуальним під час карантину, коли вдома можна вмикати свої улюблені композиції без боязні заважати комусь працювати. Експерти розповіли, яка музика допомагає підвищити продуктивність.
Пропонуємо скласти собі окремий робочий плейлист, який ви будете наповнювати композиціями з часом.
Це цікаво: Як правильно ставитися до роботи: три золотих правила
Улюблені пісні
Цілком підійде старий плейлист, в якому ви знаєте напам'ять усі пісні. При цьому вам протягом тривалого проміжку часу ці композиції абсолютно не набридають. Часто старі знайомі мелодії занурюють нас у спогади. Але також вони здатні мотивувати на нові звершення, що вам і потрібно під час виконання завдань.
Музика, яка вам байдужа
Така музика підійде кожному, хто побоюється, що музика здатна відволікти від роботи. Спробуйте додати до свого плейлисту нові композиції і жанри. Можливо ви не станете їх великим фанатом, але вони зможуть налаштувати вас на потрібну хвилю у плані роботи.
Інструментальна музика
Музика без слів підійде для кожного, оскільки вона позбавлена головного відволікаючого чинника. Радимо вибрати стиль, який вам до душі, і слухати улюблені композиції протягом усього робочого дня.
Вдало підібрана музика може стати ключем до успішної і продуктивної роботи протягом усього дня. Якщо ж вам ліньки складати свій плейлист – сміливо вмикайте Радіо МАКСИМУМ. У нас ви однозначно почуєте композиції, які налаштують вас на вдалий робочий день!
Читайте також: Чому дивитися смішні відео на роботі – правильно
-
18:00Гороскоп на 25 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Чому одні люди люблять обійматися, а інші – ні: пояснення вчених
-
17:39У Швейцарії запропонували заборонити називати піцу з ананасами Гавайською, і ось чому
-
17:23Учені розповіли, яка музика підвищує продуктивність на роботі
-
17:13Дженніфер Лопес підкорила шанувальників відвертим танцем: запальне відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:00Картинки з Днем ангела Анни: листівки і відкритки на іменини 2020
-
16:54Це геніально: шеф-кухар створив захисну маску з баклажанів
-
16:40Користувач Reddit проаналізував 8,5 млн роликів на Pornhub: які категорії найпопулярніші
-
16:34Доступні для обраних: у Telegram з'явилась можливість здійснювати відеодзвінки
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
16:12Геймер з Чехії відтворив Чорнобильську АЕС у Minecraft
-
15:57Якою має бути вечеря, щоб не набрати зайвих кілограмів
-
15:47До Місяця: трейлер нового мультфільму від Netflix
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22З'явився тизер з оновленим універсалом Volkswagen Arteon
-
15:15Дівчина Роналду похизувалася апетитними сідницями у прозорій сукні: звабливе фото
-
14:54"Аварійна" зарядка iPhone: в iOS 14 виявили приховану функцію
-
14:33Леді Гага здивувала фанатів подарунком для батька
-
14:16Чоловік зробив фото під час відпочинку і здивувався, коли роздивився фон
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
13:52Які таланти варто розвивати різним знакам Зодіаку
-
13:41Українська модель з рекордним розміром грудей станцювала в пікантному вбранні: відео
-
13:25Реставратор перемалював Діву Марію і шокував замовника
-
13:11Відео дня: затоплене місто Галич на Прикарпатті з висоти польоту
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання