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Учені розповіли, яка музика підвищує продуктивність на роботі

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А яка музика підвищує вашу продуктивність? - фото 1
А яка музика підвищує вашу продуктивність?

Багато хто любить працювати під музику. Особливо це стало актуальним під час карантину, коли вдома можна вмикати свої улюблені композиції без боязні заважати комусь працювати. Експерти розповіли, яка музика допомагає підвищити продуктивність.

Пропонуємо скласти собі окремий робочий плейлист, який ви будете наповнювати композиціями з часом.

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Улюблені пісні

Цілком підійде старий плейлист, в якому ви знаєте напам'ять усі пісні. При цьому вам протягом тривалого проміжку часу ці композиції абсолютно не набридають. Часто старі знайомі мелодії занурюють нас у спогади. Але також вони здатні мотивувати на нові звершення, що вам і потрібно під час виконання завдань.

Музика, яка вам байдужа

Така музика підійде кожному, хто побоюється, що музика здатна відволікти від роботи. Спробуйте додати до свого плейлисту нові композиції і жанри. Можливо ви не станете їх великим фанатом, але вони зможуть налаштувати вас на потрібну хвилю у плані роботи.

Інструментальна музика ідеально підійде для роботи - фото 412081
Інструментальна музика ідеально підійде для роботи

Інструментальна музика

Музика без слів підійде для кожного, оскільки вона позбавлена ​​головного відволікаючого чинника. Радимо вибрати стиль, який вам до душі, і слухати улюблені композиції протягом усього робочого дня.

Вдало підібрана музика може стати ключем до успішної і продуктивної роботи протягом усього дня. Якщо ж вам ліньки складати свій плейлист – сміливо вмикайте Радіо МАКСИМУМ. У нас ви однозначно почуєте композиції, які налаштують вас на вдалий робочий день!

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Джерело: Mport
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