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Найкращі продукти для боротьби із застудою

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Липовий чай - фото 1
Липовий чай / zelenasadyba

Застуду можна швидко і ефективно вилікувати домашніми засобами. Вам не потрібно бігти в аптеку за препаратами від кашлю, нежиті або лихоманки. Дізнайтеся про 5 продуктах, які допоможуть вам боротися із застудою, а також про домашніх засобах від осінніх інфекцій.

Буряковий сироп допомагає і полегшує відхаркування, відокремлюючи слиз з дихальних шляхів. Достатньо натерти два середні буряки на крупній тертці, потім змішати з чотирма столовими ложками меду і трьома зубчиками часнику.

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Цибульний сироп очищає дихальні шляхи, допомагає при застуді і грипі. Достатньо три цибулини дрібно нарізати, додати п'ять столових ложок меду, відставити на добу і процідити. Вживайте три-чотири рази на день по одній столовій ложці.

Лікування хроном викликає надзвичайно різкий запах, розблоковуючий дихальні шляхи. Просто додайте його в бутерброди. Хрін діє так само як і подрібнений часник.

Липовий чай, який допомагає позбавитися від жару. Просто залийте дві столові ложки квіток липи склянкою окропу, накрийте кришкою і дайте постояти десять хвилин. Потім додайте 1/4 склянки малинового соку або дві чайні ложки меду. Потім випийте його і стрибайте в ліжко.

Чай - фото 432660
Чай

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Джерело: smak
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