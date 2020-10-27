5 ознак того, що ви подобаєтесь людині: від доторків до дратівливості

Журналістка Яна Хокінг розкрила кілька дуже простих ознак того, що ви комусь подобається. Тож тепер на побаченнях буде легше розуміти, чи можливе якесь продовження

35-річна австралійська радіоведуча Яна Хокінг розповіла про те, як дізнатись, що ви запали комусь в душу. Дівчина доволі часто підіймає тему знайомств та стосунків, тож за останні кілька років добряче її дослідила.

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Якось вона натрапила на статті про мову тіла, що дозволило більше дізнатись про поведінку людей, коли вони комусь симпатизують.

Як дізнатись, що ви подобаєтесь чоловікові?

Рум'янець. Це найочевидніший знак того, що хтось справді у вас закохався. Річ у тому, що це мимовільний сигнал з боку організму.

Доторки. Навіть невинні фізичні контакти можуть вказувати на симпатію. Тож можна стежити за самотніми людьми, які поплескують вас по руці чи плечі під час розмови.

"Якщо хтось знаходить причину доторкнутись до вас під час обговорення якоїсь теми, то це певний знак небайдужості. Дотик вивільняє хімічні речовини у мозку, через які люди почуваються добре", – зазначає ведуча.

Дратівливість. Саме у позитивному значенні, коли хтось нервує, коли ви поряд.

"Коли ми дивимось на людину, яка нам подобається, то серце починає битись швидше і ми починаємо хвилюватись. Щоб заспокоїтись, люди часто намагаються махати руками чи ногами, аби позбутись зайвої енергії", – додає Яна.

Куди дивляться ноги. Як би це кумедно не звучало, але, якщо ноги повернуті у ваш бік, то співрозмовник вам симпатизує. Якщо ж кудись в інший бік, то увага зосереджена на чомусь іншому.

Віддзеркалення. Цей простий трюк сьогодні доволі часто використовують, щоб викликати позитивні емоції у співрозмовника. І це не дивно, адже відображення дій, рухів, темпу та тембру розмови справді налаштовують на одну хвилю. Експерт також пропонує просту перевірку: можна нахилитись до співрозмовника і перевірити, чи він також так зробить.

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