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Названо найнебезпечніші речі у ручній поклажі під час пандемії

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Названо найнебезпечніші речі у ручній поклажі під час пандемії - фото 1

Британський авіаексперт Мартін Ліндсторм назвав найнебезпечніші предмети у ручній поклажі авіапасажирів, які можуть являти собою найбільшу небезпеку як переносники COVID-19.

За словами Мартіна Ліндсторма, для пасажирів становлять велику небезпеку паспорти. Він назвав місце паспортного контролю "найзаразнішим в аеропорту", адже через стійки прикордонного контролю регулярно проходить величезна кількість людей.

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Названо найнебезпечніші речі у ручній поклажі під час пандемії - фото 432137

"Продезінфікуйте руки і документ відразу після виходу з прикордонного контролю. Пам'ятайте, що щодня понад 235 тисяч гостей з паспортами проходять через ці стійки в кожному з десяти найбільших міжнародних аеропортів Великобританії", – уточнив Ліндсторм.

Ще одним предметом, що містить велику кількість мікробів, на думку експерта, є мобільний телефон. "Вважайте смартфон продовженням руки і регулярно його дезинфікуйте", – порадив експерт.

Чоловік закликав пасажирів носити з собою дезинфікуючі серветки, щоб протирати всі поверхні, до яких вони будуть торкатися: "Як тільки ви опинилися біля свого крісла на борту, витріть всі поверхні, з якими будете стикатися: пряжку ременя безпеки, підлокітники зверху і знизу, столик і його замок, а також сенсорні екрани".

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Джерело: express
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