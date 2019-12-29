Найкраща поп-музика грудня: плейлист нових хітів місяця

Нова музика грудня вже активно підкорює не лише світові чарти, а й серця шанувальників! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за останній місяць 2019 року від Радіо МАКСИМУМ, який точно покращить настрій.

Грудень став доволі продуктивним для багатьох музикантів та гуртів, тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся сніговою порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Фінальний місяць року потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Перрі, Ед Ширан, Дуа Ліпа і навіть Лана Дель Рей залила в одному відео кілька новинок. Вони точно зроблять твій настрій кращим, особливо, якщо тобі бракує святкової атмосфери!

Плейлист популярної музики грудня, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

James Blunt - The Truth [Official Video]

Krewella & Nucleya - Good On You (Official Music Video)

KSHMR & Lost Stories - Bombay Dreams [feat. Kavita Seth] (Official Music Video)

Ed Sheeran - Put It All On Me (feat. Ella Mai) [Official Video]

Dua Lipa - Future Nostalgia (Official Lyrics Video)

Lauv & LANY - Mean It [Official Video]

Tyga - Ayy Macarena (Official Video)

Lana Del Rey - Norman F***ing Rockwell

Melanie Martinez - Strawberry Shortcake [Official Music Video]

[OFFICIAL VIDEO] You're A Mean One, Mr. Grinch - Pentatonix

The Chainsmokers - See The Way (Lyric Video) ft. Sabrina Claudio

Travis - Kissing In The Wind (Official Music Video)

Grimes - 4ÆM (Audio)

Midnight Kids - Run It (Audio) ft. Annika Wells

Ava Max - Salt (Official Audio)

Katy Perry - Cozy Little Christmas

Harry Styles - Adore You (Official Audio)

Alan Walker & Ava Max - Alone, Pt. II

Bring Me The Horizon - ~GO TO~ ft. BEXEY, Halsey, Happyalone., Toriel, YONAKA, Lotus Eater

OneRepublic - Wanted (String Mix/Performance Video)

Billy Talent - Chapter I - Forgiveness I

Sigala - We Got Love (Official Video) ft. Ella Henderson

Passenger | Winter Coats (Official Video)

Lizzo - Good As Hell (Official Music Video)

The Weeknd - Blinding Lights (Official Lyric Video)

Trippie Redd - The Grinch

Niall Horan - Put A Little Love On Me

Jacob Latimore ft Mulatto - Don't Wanna Leave

Deanna Brooke - WORDS (Official Music Video)

JoJo - Sabotage (feat. CHIKA) [Official Music Video]

Dove Cameron - Out Of Touch (Official Video)

Liam Payne, Cheat Codes - Live Forever (Official Video)

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