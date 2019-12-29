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Найкраща поп-музика грудня: плейлист нових хітів місяця

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Слухати популярну музику онлайн

Нова музика грудня вже активно підкорює не лише світові чарти, а й серця шанувальників! Слухай онлайн плейлист хітів та нових пісень за останній місяць 2019 року від Радіо МАКСИМУМ, який точно покращить настрій.

Грудень став доволі продуктивним для багатьох музикантів та гуртів, тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся сніговою порою року разом з Радіо МАКСИМУМ.

Фінальний місяць року потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Кеті Перрі, Ед Ширан, Дуа Ліпа і навіть Лана Дель Рей залила в одному відео кілька новинок. Вони точно зроблять твій настрій кращим, особливо, якщо тобі бракує святкової атмосфери!

Плейлист популярної музики грудня, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • James Blunt - The Truth [Official Video]
  • Krewella & Nucleya - Good On You (Official Music Video)
  • KSHMR & Lost Stories - Bombay Dreams [feat. Kavita Seth] (Official Music Video)
  • Ed Sheeran - Put It All On Me (feat. Ella Mai) [Official Video]
  • Dua Lipa - Future Nostalgia (Official Lyrics Video)
  • Lauv & LANY - Mean It [Official Video]
  • Tyga - Ayy Macarena (Official Video)
  • Lana Del Rey - Norman F***ing Rockwell
  • Melanie Martinez - Strawberry Shortcake [Official Music Video]
  • [OFFICIAL VIDEO] You're A Mean One, Mr. Grinch - Pentatonix
  • The Chainsmokers - See The Way (Lyric Video) ft. Sabrina Claudio
  • Travis - Kissing In The Wind (Official Music Video)
  • Grimes - 4ÆM (Audio)
  • Midnight Kids - Run It (Audio) ft. Annika Wells
  • Ava Max - Salt (Official Audio)
  • Katy Perry - Cozy Little Christmas
  • Harry Styles - Adore You (Official Audio)
  • Alan Walker & Ava Max - Alone, Pt. II
  • Bring Me The Horizon - ~GO TO~ ft. BEXEY, Halsey, Happyalone., Toriel, YONAKA, Lotus Eater
  • OneRepublic - Wanted (String Mix/Performance Video)
  • Billy Talent - Chapter I - Forgiveness I
  • Sigala - We Got Love (Official Video) ft. Ella Henderson
  • Passenger | Winter Coats (Official Video)
  • Lizzo - Good As Hell (Official Music Video)
  • The Weeknd - Blinding Lights (Official Lyric Video)
  • Trippie Redd - The Grinch
  • Niall Horan - Put A Little Love On Me
  • Jacob Latimore ft Mulatto - Don't Wanna Leave
  • Deanna Brooke - WORDS (Official Music Video)
  • JoJo - Sabotage (feat. CHIKA) [Official Music Video]
  • Dove Cameron - Out Of Touch (Official Video)
  • Liam Payne, Cheat Codes - Live Forever (Official Video)

Читайте також: Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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