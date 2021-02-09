Найкращі перекуси для тих, хто стежить за фігурою

Щоб добре себе почувати, підтримувати свою працездатність, вагу, нам необхідно не тільки повноцінне харчування, а й здорові перекуси.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в інстаграмі нагадує, що, харчуючись 4 рази на день, з фіксованими проміжками часу між їжею, організм буде краще засвоювати їжу, травна система буде працювати правильно, почуття голоду не буде з'являтися кожну годину і апетит завжди буде хорошим. ⁣⁣

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Однак не всі ж прийоми їжі мають бути з розряду "перше-друге-компот". Іноді можна обійтися і перекусом, проміжним прийомом їжі між основними. Правильним перекусом можна вважати другий сніданок або полуденок. Перекушування мають доповнювати енергією і поживними речовинами основну їжу, а не вести до переїдання або постійного жування. ⁣⁣

Часто, між основними прийомами їжі деякі люди, замість того, щоб один раз добре і ситно поїсти, перекушують тим, що під руку попадеться: цукерки, солодощі, пиріжки. Ці продукти, звичайно на деякий час заспокоять почуття голоду, але не дадуть організму цінних інгредієнтів. Хороший варіант перекусу буде: овочевий салат з сиром, цілозерновим хлібом і фруктовий салат з йогуртом, або сир з фруктами або овочами або слабосолона риба з овочами.

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