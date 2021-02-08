Дієтолог розповів про небезпеку частого вживання йогуртів

Лікар-дієтолог Моргін Клер зазначила, що кисломолочний продукт сприяє схудненню, бо в ньому містяться корисні бактерії, які допомагають контролювати вагу і покращують роботу кишечника.

Лікар підкреслила, що йогурт – чудове джерело кальцію, необхідного для здоров'я кісток, зубів і нігтів. Особливо вона рекомендувала його тим, хто страждає через остеопороз. Нутриціолог Хіба Батул заявила, що йогурт на сніданок покращує настрій, а дієтолог Меган Берд назвала кисломолочний продукт чудовим засобом зміцнити імунітет.

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Однак у йогуртів є і недоліки. Хоча він і сприяє гарній роботі кишечника, його вживання може погано позначитися на шлунку. Натуропат Мелані Келлер закликала відмовитися від кисломолочного продукту тих, у кого занадто чутливий шлунок або нестерпність лактози. Вона запропонувала пошукати альтернативу цій ласощі.

Нутриціолог Емі Лі зазначила, що в покупних йогуртах, особливо з різними смаками, занадто багато цукру, що може плачевно позначитися на стані шкіри, фігурі і здоров'я в цілому.

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