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Найкращі напої для нормалізації гормонального балансу
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Порушення балансу гормонів може спровокувати багато захворювань. Щоб гормональний фон був у нормі, експерти радять звернути увагу на декілька напоїв.
Без гормонів жоден процес в організмі не буде протікати належним чином, і це не перебільшення: від них залежить наш емоційний стан, здоров'я внутрішніх органів, процеси старіння і багато іншого. Про це пише sovkusom.
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Тепла вода з лимоном
Це простий і корисний напій, який допоможе очистити організм від шлаків і токсинів, поліпшити травлення і скинути зайві кілограми. Достатньо вичавити сік половинки лимона в теплу воду і пити її кожен день. У складі лимона є лептин, який регулює енергетичний обмін.
Чай з листя малини
Експерти кажуть, що чай на основі листя малини позитивно впливає на жіночу репродуктивну систему, через що пологи і менструація проходять легше. Щоб врегулювати свій гормональний фон, пийте на день близько 3-х чашок такого чаю.
Молоко з куркумою
Цей напій ще називають золотим молоком. Він дуже корисний для жіночого здоров'я: зміцнює імунітет, допомагає нормалізувати рівень гормонів, покращує циркуляцію крові. Для приготування візьміть 1 ч. л. куркуми, додайте трохи води і поставте суміш на повільний вогонь. Варіть 8-10 хвилин, поки не вийде однорідна кашка. Потім нагрійте молоко і додайте туди 1 ложку підготовленої куркуми.
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