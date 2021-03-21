Названо поширену причину появу зайвої ваги

Харчові розлади та сидячий спосіб життя є не єдиними причинами збільшення ваги. Учені розповіли, яка поширена звичка також позначається на фігурі

Американські дослідники дійшли до висновку, що на вагу впливає не лише любов до шкідливих смаколиків, передає Express. Для нормальної роботи організму потрібен і якісний сон, адже він допомагає відновитись, а також підтримувати фізичну форму.

І ще: Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати

Сон є дуже важливий для загального самопочуття, але з початку пандемії все більше людей стикаються з безсонням. Це пов'язано із підвищеним рівнем стресу та тривоги. Тож не дивно, що стає важче не спокушатись на шкідливі смаколики.

Експерт зі сну та авторка бестселерів на цю тему Джейні Лі Грейс пояснила, чому відсутність сну призводить до появи зайвої ваги.

"Мала кількість сну може зробити вас стійкими до інсуліну. Коли таке відбувається, то тіло намагається виробляти ще більше цукру. Звісно ж, надлишок інсуліну може викликати голод. Врешті організм буде зберігати більше калорій у вигляді жиру. Без пристойної кількості сну тіло також виробляє більше гормонів, що підвищують апетит", – зазначила вона.

За словами фахівця, втома також заважає приймати правильні рішення у виборі смаколиків. Тому втрачається контроль і виникає непереборне бажання з'їсти щось далеко не корисне. "Комфортна їжа" багата на пусті калорії, які не дають нічого організму, окрім вуглеводів та цурку.

Тому Джейні Лі Грейс радить виділяти щонайменше 7-9 годин на нічний сон. Хоч це і може бути складно через тривожність, яка також сприяє розвитку шкідливих звичок.

"Чимало людей вживають надто багато алкоголю та кофеїну, що також погіршує якість сну", – підсувала вона.

Тож головна порада для тих, хто прагне схуднути: налагодити свій режим сну, а також відмовитись від спиртного, кави та важкої їжі ввечері.

Читайте також: 5 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт