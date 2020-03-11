Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас

Гурт Время и Стекло оголосив про припинення свого існування. Можна по-різному ставитись до творчості Наді Дорофєєвої і Олексія Позитива, але хіти колективу знає кожен. Згадуємо найкращі пісні ВиС!

Гурт Время и Стекло вирішив завершити спільну музичну діяльність після 10 років на сцені. Так, можливо, їхні пісні – це не взірець якості, АЛЕ безглуздо сперечатись, що за час свого існування колектив зробив вагомий вклад у розвиток поп-музики. Кожен трек ВиСу ставав хітом, кожен кліп – дивував та епатував, а самі Додо і Позитив – задавали тренд.

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Зрештою, чимало пісень гурту розтягнули на цитати, адже не запам'ятати чіпкі, влучні та драйвові приспіви просто неможливо.

Водночас ці ж хіти добряче набриднули слухачам, адже вони лунали з кожної "праски", а ще й часто з'являлись у рекламах. За це, чого гріха таїти, ми трохи недолюблюємо Время и Стекло. Не роблять честі виконавцям і їхні поїздки на Росію: концертів вони там не давали, але премії отримували.

Та ми повернемось до витоків та згадаємо увесь шлях ВиС. А починалось усе зі щемкої лірики...

Найкращі пісні Время и Стекло

Так выпала карта (2010)

Кафель (2011)

Слеза feat Потап (2012)

Кароче (2013)

Имя 505 (2015)

Навернопотомучто (2016)

На Стиле (2017)

Тролль (2017)

Е,Бой (2018)

Дим (2019)

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