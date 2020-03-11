Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив

Після 10 років спільної музичної кар'єри Додо і Позитив припиняють роботу над проєктом "Время и Стекло". Музиканти розпочнуть окремі сольні кар'єри. Згадаймо, як вони змінювалися протягом десяти років!

Український гурт "Время и Стекло" має шалений успіх серед молоді. Їхня фанатська база дуже велика, що дозволяє співакам не лише влаштовувати концерти, але й активно зніматися у рекламах. Проте у березні 2020 року гурт офіційно заявив про завершення свого існування. Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній влаштують прощальний тур "Фінальні титри", після чого припинять виступати разом.

Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива

Гурт випустив свій останній кліп, який підсумував їхню десятирічну музичну кар'єру.

Як змінювались солісти ВиС

2010 рік

Олексій Потапенко та Ірина Горова створив продюсерський центр "MOZGI Entertainment", а їхніми першими підопічними став саме гурт "Время и Стекло". Відтоді склад колективу був незмінний – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній.

17 листопада 2010 року вони презентували свій перший хіт "Так випала Карта". Автор – Потап. За 10 днів кліп став п'ятим за кількістю переглядів на YouTube "Світові музиканти".

2011 рік

Цей рік був дуже плідним для гурту, адже відбулися прем'єри одразу кількох кліпів: "Любви Точка Нет", "Серебряное море", "Кафель".

2012 рік

29 травня гурт "Время и Стекло" презентував кліп на пісню "Гармошка", а 11 грудня відбулася презентація кліпу на пісню "Слеза".

2013 рік

28 травня відбулася прем'єра кліпу "#кароче", а 12 листопада вийшов кліп на пісню "Потанцуй со мной". А ще з 2013 року "Время и Стекло" виступає в супроводі балету "Flow Masters".

2014 рік

Додо та Позитив отримали українську премію "Пісня року" за пісню "Забери".

2015 рік

Трек "Ім'я 505" в червні увійшов до топ-чарту iTunes.

2016 рік

Цей рік для співаків минув у роботі над піснями "Навернопотомучто" та "На стиле". За що вони отримали перемогу в номінації "Найкращий гурт" на премії "M1 Music Awards".

2017 рік

Восени солісти гурту стали тренерами у телепередачі "Голос. Діти".

2018 рік

31 травня гурт випустив кліп на пісню "Е, Бой", а 28 грудня музиканти випустили довгоочікуваний повільний трек "Фінальні титри", що став саундтреком до фільму "Я, ти, він, вона", у якому зіграла Надя Дорофєєва.

2019 рік

5 липня вийшов новий альбом гурту "VISLOVO" – це 14 аудіозаписів російською, англійською та українською. А найпопулярнішими піснями стали треки "Дим" та "Лох".

2020 рік

11 вересня в Києві відбудеться останній концерт гурту.

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