Найкращі фотографії дикої природи 2020 року

Німецьке товариство оголосило переможців конкурсу "Натур-фотограф року – 2020", і від цих знімків захоплює дух.

Через пандемію коронавірусу голосування проводилося не на щорічних загальних зборах, а онлайн – вперше за всю історію товариства. У голосуванні брали участь всі члени.

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Всього на конкурс було подано 5 046 фотографій. Фотографи змагалися в семи категоріях: Птахи, Ссавці, Інші тварини, Рослини і гриби, Пейзажі, Природна студія та Вода.

Ось 30 найяскравіших фото:

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