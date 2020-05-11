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Найкращі фотографії дикої природи 2020 року

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Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 1

Німецьке товариство оголосило переможців конкурсу "Натур-фотограф року – 2020", і від цих знімків захоплює дух.

Через пандемію коронавірусу голосування проводилося не на щорічних загальних зборах, а онлайн – вперше за всю історію товариства. У голосуванні брали участь всі члени.

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Всього на конкурс було подано 5 046 фотографій. Фотографи змагалися в семи категоріях: Птахи, Ссавці, Інші тварини, Рослини і гриби, Пейзажі, Природна студія та Вода.

Ось 30 найяскравіших фото:

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403263

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403264

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403265

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403266

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403267

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403268

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403269

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403270

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403271

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403272

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403273

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403274

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403275

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403276

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403277

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403278

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403279

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403280

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403281

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403282

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403283

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403284

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403285

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403286

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403287

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403288

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403289

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403290

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403291

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року - фото 403292

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Джерело: gdtfoto
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