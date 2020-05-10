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Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить

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Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 1

Популярний в соцмережах фотограф Алекс Стемплевскі кидає виклик самому собі, влаштовуючи спонтанні фотосесії з перехожими на вулиці. Чоловік робить ідеальні знімки без моделей або студійного освітлення, доводячи, що професіонал здатний створити шедевр в будь-яких умовах.

Чоловік зізнався, що найбільше у всьому процесі він обожнює реакцію людей на фінальне фото. Багато хто з перехожих погоджуються взяти участь у зйомці з ввічливості, навіть не підозрюючи, що роботи Алекса заслуговують опинитися на розворотах багатьох журналів.

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Результатами вуличних фотосесій з простими людьми хлопець ділиться у себе в соцмережах. На його профіль в Instagram підписано майже 230 тисяч осіб.

"Я почав фотографувати незнайомців на вулиці в той же день, коли купив камеру. Мені дуже хотілося приступити до справи, але я тільки переїхав до Сан-Франциско, і в мене не було ні знайомих, ні друзів тут. Тому я подумав, чому б мені не вийти на вулицю і не познімати звичайних перехожих. Так я отримав трохи практики, а люди безкоштовні фото", – розповів Алекс.

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403203

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403204

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403205

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403206

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403207

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403208

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403209

Фотограф робить знімки випадкових незнайомців на вулиці, і результат вас вразить - фото 403210

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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