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Нова рок-музика січня 2020: плейлист найкрутіших треків місяця
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Свіжі рок пісні за січень чекають на тебе у новому плейлисті альтернативи від Радіо МАКСИМУМ! Слухай онлайн не попсову музику за перший місяць 2020 року та заряджайся гарним настроєм!
Нова музика у стилі рок з'являється зовсім не рідше, аніж попса, тому щомісяця Радіо МАКСИМУМ збирає найкрутіші новинки від відомих та молодих гуртів, які ви могли пропустити. Початок 2020 року поповнив плейлист альтернативними піснями, які точно не залишать байдужими і юних, і дорослих рокерів. Свіжі треки та яскраві кліпи вже встигли припасти до душі шанувальникам не попсової музики, тому зібрали всі нові треки у стилі рок, які вийшли у січні. Насолоджуйтесь!
Плейлист нової рок-музики січня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- blackbear - "Hot Girl Bummer" (Rock Cover by Our Last Night)
- Billy Talent - Reckless Paradise - Official Lyric Video
- SIXX:A.M. - Talk To Me (Official Music Video)
- Bleeker - Disaster (Official Music Video)
- Bad Wolves - Sober (Official Music Video)
- Nothing More - Mr. MTV (Official Music Video)
- Set It Off - So Predictable
- Locket - Morning Glory
- The Word Alive - MONOMANIA (Official Music Video)
- My Kid Brother - Native Tongue
- Varials - South Of One (ft. Brendan Murphy) [Official Music Video]
- The Word Alive - No Way Out (Official Music Video)
- Volumes - holywater
- Breaking Benjamin - Far Away ft. Scooter Ward
- Disturbed - Hold on to Memories [Official Music Video]
- KADINJA - This Is The New Shit (OFFICIAL VIDEO)
- PETER AND THE TEST TUBE BABIES - Facebook Loser (OFFICIAL VIDEO)
- Yummy - Justin Bieber (Fame On Fire Rock Cover)
- THEORY - World Keeps Spinning [Official Audio]
- Eskimo Callboy - Made By America (OFFICIAL VIDEO)
- LINDEMANN - Ach so gern (One Shot Video)
- Point North - Into The Dark (Feat. Kellin Quinn) [Official Music Video]
- Emarosa - Ready To Love (Official Music Video)
- DARK FORTRESS - Isa (Album Track)
- Until I Wake - Sinking Under (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Defeatist - Mother (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Vatic - Shade (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Gutter King - Feather (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Devotion - Apnea (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Billie Eilish - Everything I Wanted (Worst In Me Cover)
- RED - Sever
- BAD OMENS - Limits (Official Music Video)
- Poppy - Anything Like Me (Official Music Video)
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