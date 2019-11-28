Найкорисніші види варення для здоров'я

Якщо замінити варенням шкідливі солодощі, можна не тільки схуднути, а й чудово зміцнити свій імунітет.

Обліпихове. Варення з обліпихи – чудовий природний антиоксидант, адже в обліписі дуже багато вітаміну С. Крім цього, ягоди обліпихи містять фітонциди, які грають роль природних антибіотиків, що борються із розмноженням хвороботворних мікробів в організмі.

І ще: Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото

Журавлинне. Журавлинне варення корисне сердечникам і людям зі слабким шлунком. Завдяки особливим молекулам журавлина знижує тиск, зменшує вміст шкідливого холестерину в крові і запобігає появі виразки шлунка.

Горобинове. Варення з чорноплідної горобини успішно допомагає при стрибках артеріального тиску, швидко знімає розумове і фізичне напруження.

Сливове. Варення зі сливи особливо корисне для тих, хто страждає від проблем з судинами: в її плодах багато вітаміну К, який бореться з тромбозами, і вітаміну Р, що зміцнює стінки судин.

Варення

Читайте також: Варення з айви: покрокові рецепти, як приготувати джем на зиму