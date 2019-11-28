Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Найкорисніші види варення для здоров'я

  • 33
Смачне варення - фото 1
Смачне варення / 7dach

Якщо замінити варенням шкідливі солодощі, можна не тільки схуднути, а й чудово зміцнити свій імунітет.

Обліпихове. Варення з обліпихи – чудовий природний антиоксидант, адже в обліписі дуже багато вітаміну С. Крім цього, ягоди обліпихи містять фітонциди, які грають роль природних антибіотиків, що борються із розмноженням хвороботворних мікробів в організмі.

І ще: Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото

Журавлинне. Журавлинне варення корисне сердечникам і людям зі слабким шлунком. Завдяки особливим молекулам журавлина знижує тиск, зменшує вміст шкідливого холестерину в крові і запобігає появі виразки шлунка.

Горобинове. Варення з чорноплідної горобини успішно допомагає при стрибках артеріального тиску, швидко знімає розумове і фізичне напруження.

Сливове. Варення зі сливи особливо корисне для тих, хто страждає від проблем з судинами: в її плодах багато вітаміну К, який бореться з тромбозами, і вітаміну Р, що зміцнює стінки судин.

Варення - фото 370628
Варення

Читайте також: Варення з айви: покрокові рецепти, як приготувати джем на зиму

Джерело: 7dach
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 1606
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 5139
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1911873
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа