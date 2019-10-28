Найкорисніші продукти для очищення вен і артерій

Є такі продукти, вживання яких з часом може привести до закупорки артерій. До вашої уваги найкращі смаколики для очищення артерій і вен.

Часник. Часник можна сміливо назвати головним з цих продуктів, адже в ньому міститься велика кількість антиоксидантів, які борються з вільними радикалами. Крім цього часник сприяє зниженню рівня поганого і підвищенню рівня хорошого холестерину в крові.

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Вівсянка. Зазвичай рекомендують починати ранок з вівсянки. І не дарма! Вівсянка не тільки нормалізує травлення і наповнює нас енергією на весь наступний день. Її користь полягає також в тому, що вона перешкоджає накопиченню холестерину на стінках судин, що запобігає розвитку атеросклерозу.

Смачна вівсянка

Яблука. У яблуках міститься така корисна для здоров'я людини речовина, як пектин. Пектин здатний з'єднуватися з холестерином. А флавоноїди на 50% знижують ризик виникнення захворювань серця.

Горіхи. Ще один союзник в боротьбі за здоров'я наших судин. Горіхи перешкоджають закупорці судин і допомагають зберегти їх чистими. А все завдяки вмісту в них мононасичених жирів і жирних кислот Омега-3, речовин, необхідних для здоров'я вен і артерій.

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