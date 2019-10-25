"Буває раз в житті": чоловік під час обіду виявив у страві дещо неймовірне

Американець зі штату Нью-Джерсі Антон Шермер під час обіду в ресторані з дружиною знайшов перлину в устриці. Чоловік подарував знахідку власнику закладу, який планує вставити її в рамку і повісити на стіну.

"За свою кар'єру я розкрив сотні тисяч устриць і не знайшов жодної перлини, – стверджує Кевін Джозеф з компанії Empire Oyster, що поставляє устриць ресторану. – Я знаю, що іноді їх знаходять в тепловодних устрицях з Мексиканської затоки, хоча і нечасто. Але про перлини з холодноводних устриць я навіть не чув. Такі знахідки бувають раз у житті".

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Як повідомляється, перлини утворюються у багатьох молюсків з раковинами, проте більшість з них не володіє комерційною цінністю через відсутність шару перламутру. Перлинних устриць, як правило, не вживають в їжу.

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