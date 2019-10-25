Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

"Буває раз в житті": чоловік під час обіду виявив у страві дещо неймовірне

  • 38
Неймовірна знахідка в устриці - фото 1
Неймовірна знахідка в устриці / pikabu

Американець зі штату Нью-Джерсі Антон Шермер під час обіду в ресторані з дружиною знайшов перлину в устриці. Чоловік подарував знахідку власнику закладу, який планує вставити її в рамку і повісити на стіну.

"За свою кар'єру я розкрив сотні тисяч устриць і не знайшов жодної перлини, – стверджує Кевін Джозеф з компанії Empire Oyster, що поставляє устриць ресторану. – Я знаю, що іноді їх знаходять в тепловодних устрицях з Мексиканської затоки, хоча і нечасто. Але про перлини з холодноводних устриць я навіть не чув. Такі знахідки бувають раз у житті".

І ще: Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя

Як повідомляється, перлини утворюються у багатьох молюсків з раковинами, проте більшість з них не володіє комерційною цінністю через відсутність шару перламутру. Перлинних устриць, як правило, не вживають в їжу.

'Буває раз в житті': чоловік під час обіду виявив у страві дещо неймовірне - фото 363737

Читайте також: Створені найдорожчі шоколадні цукерки у світі, які потрапили в Книгу рекордів Гіннеса

Джерело: nypost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
  • 22 жовтня, 16:41
  • 1572
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 582
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1843904
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл