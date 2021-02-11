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Найгірший: порноактриса прокоментувала свій інтимний зв'язок з Трампом
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Зірка порноіндустрії Стефані Кліффорд, більш відома під псевдонімом Стормі Деніелс, розповіла всьому світу про подробиці свого інтимного зв'язку з колишнім президентом США Дональдом Трампом.
Порноактриса прокоментувала секс з Трампом, заявивши, що це були найгірші 90 секунд в її житті. Після цього вона буквально почала ненавидіти себе, адже процес викликав у неї вкрай негативні емоції.
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До того ж як вона стверджує, тривав секс лічені секунди. Але навіть цього їй вистачило, щоб випробувати відразу до себе і до всього того, що сталося. За словами Стормі, це сталося в далекому 2006 році. Тоді вони зустрілися з бізнесменом на благодійному турнірі з гольфу на озері Тахо. Трамп запросив дівчину в готель, щоб обговорити її участь в одному з реаліті-шоу. Однак далі події стали розвиватися зовсім по-іншому...
"Ви маєте показати мені, наскільки сильно ви цього хочете. Або ви просто хочете повернутися в парк?", – розповідає актриса про фрази Трампа, адресовані їй в той момент. В результаті дівчина таки погодилася на пропозицію бізнесмена. Однак потім про це пошкодувала, адже секс з одруженим чоловіком не приніс їй ніякого задоволення. До слова, за рік до цього Трамп одружився з Меланією, а за місяць до зв'язку зі Стормі у нього народився син.
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