Критики США визначилися з найкращим фільмом 2021 року

Японський фільм "Сядь за кермо моєї машини", що є екранізацією оповідання Харукі Муракамі, визнано найкращою картиною 2021 року. До такого висновку дійшли експерти з Національної спільноти кінокритиків США.

Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий сценарій". Її творець, Рюсуке Хамагуті, удостоєний звання найкращого режисера. Про це йдеться на веб-сайті організації.

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Сядь за кермо моєї машини, дивіться онлайн трейлер фільму:

У категорії "Найкраща кінематографія" нагороду взяла "Легенда про Зеленого лицаря" режисера Девіда Лоурі.

Найкращим неігровим фільмом визнано документальний мультфільм "Втеча". У категорії "Актриса року" перемогла Пенелопа Крус за роль у фільмі "Паралельні матері", а звання "Актора року" отримав Хідетосі Нісідзіма, який зіграв у "Сядь за кермо моєї машини".

Світова прем'єра "Сядь за кермо моєї машини" пройшла на кінофестивалі у Каннах у 2021 році. Там драма отримала нагороду за найкращий сценарій. На премії "Золотий глобус" фільм переміг у номінації "Найкращий іноземний фільм".

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