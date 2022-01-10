Золотий глобус 2022: відомі володарі престижної премії

Цього року 79-а церемонія вручення премії голлівудської Асоціації іноземної преси пройшла без публіки. "Золотий глобус" не транслювали по телебаченню та онлайн. Але це все не завадило нам ознайомитися з його переможцями.

Найкращим драматичним фільмом стала картина "У руках пса" новозеландського режисера Джейн Кемпіон. Вона також отримала нагороду за найкращу режисуру, йдеться на сайті премії.

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У руках пса, дивіться онлайн трейлер фільму:

Найкращою іноземною стрічкою назвали "Сядь за кермо моєї машини" режисера Рюсуке Хамагуті. У категорії найкраща комедія або мюзикл перемогу здобув фільм Стівена Спілберга "Вестсайдська історія", Рейчел Зеглер, яка зіграла у ньому, отримала премію за кращу жіночу роль.

Сядь за кермо моєї машини, дивіться онлайн трейлер фільму:

"Спадкоємці" визнано найкращим драматичним серіалом, а виконавець головної ролі Джеремі Стронг отримав "Золотий глобус" у категорії "Найкращий телевізійний актор у драмі". Найкращим комедійним серіалом визнали "Хитрості", а найкращим телевізійним актором у комедії – Джейсона Судейкіса. Премію за найкращу анімаційну картину отримав мультфільм Disney "Енканто".

Найкращим драматичним актором став Вілл Сміт, який зіграв у фільмі Рейнальдо Маркуса Гріна "Король Річард", а найкращою акторкою – Ніколь Кідман, яка виконала головну роль у картині Аарона Соркіна "Бути Рікардо". Найкращим композитором став Ханс Циммер за музику до фільму "Дюна".

Нагадаємо, скандал навколо премії стався через розслідування видання Los Angeles Times, в якому журналісти звинуватили HFPA у корупції та дискримінації. У журі "Золотого глобуса" з 87 осіб не було представлено афроамериканців. Після цього багато зірок відмовилися від премії, до бойкоту також приєдналися Netflix, Amazon та WarnerMedia.

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