Найефективніший спосіб поліпшити якість сну

Проблеми зі сном за останні десять років увійшли в п'ятірку найбільш частих проблем зі здоров'ям сучасної людини. Як це виправити?

Дослідники виявили, що енергійні вправи моделюють різні параметри сну, пов'язані з його поліпшенням. Тим часом не впливаючи на суб'єктивні звіти про якість сну, пише sleepfoundation.

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Відомо, що вправи поліпшують загальну якість сну за допомогою скорочення часу, необхідного для засипання. А також збільшують мозкові хвилі під час глибокого сну.

Однак дослідження, які вивчають зв'язок між вправами і сном, показують суперечливі результати. Ймовірно, через обмеження, пов'язані з системами класифікації стадій сну. Тому вчені прагнули вирішити цю проблему, використовуючи коефіцієнт варіації конверта (CVE), який є новим обчислювальним методом для аналізу сигналів мозку, подібних до тих, які збираються при дослідженні сну.

Вчені прийшли до висновку, що регулярні помірні вправи можуть бути корисними для відчуття якісного сну, ніж періодичні енергійні вправи, які можуть не мати суб'єктивного ефекту.

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