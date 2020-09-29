Спекотна осінь: найсексуальніші фото тижня від відомих моделей (18+)

Осінь не змусила відомих красунь по всьому світу забути про бікіні та звабливі образи. Зібрали найгарячіші фото моделей за цей тиждень, які змусять затримати погляд.

Відомі моделі не збираються прощатись з літом так швидко, тому діляться на своїх сторінках у соцмережах доволі пікантними кадрами, де насолоджуються останніми теплими днями і просто демонструють свої розкішні фігури.

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Колишніх моделей Victoria's Secret не буває і розкішна Алессандра Амброзіо це підтверджує. 39-річна бразилійка виховує двох дітей та не збирається відмовлятись від кар'єри моделі. А свіжі пляжні фото лише милують око:

instagram.com/alessandraambrosio

Наймолодша мільярдерка світу також не втрачає шанс позасмагати на сонечку восени. 23-річна Кайлі Дженнер відрізняє від типових моделей і зовсім не соромиться своїх форм:

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Поп-зірка Rihanna хоч і не частий гість соцмереж, але кожне її фото викликає справжній захват. І навіть знімок з кремом, у панамці та у спідньому її власного бренду збирає мільйони лайків. Для будь-якого бізнесу Рі - найкраща модель:

instagram.com/badgalriri

Хіба може бути прекраснішим ранок, якщо перед вами ангел Victoria's Secret Барбара Палвін з чашкою кави? І ми так вважаємо, тому не можемо не опублікувати ці кадри:

instagram.com/realbarbarapalvin

instagram.com/realbarbarapalvin

Тим часом 25-річна шведська модель Келлі Гейл обожнює ділитись фото без одягу. Особливо, якщо вони зроблені не в студії, а у невимушеній атмосфері.

instagram.com/kellybellyboom

28-річна новозеландська модель Джорджія Флаулер також не втрачає шанс приміряти купальник та насолодитись вуличним душем.

instagram.com/georgiafowler

25-річна британка Демі Роуз взагалі не переймається через пору року, адже обирає для себе найбільш ефектні образи завжди. І новенький - не виняток:

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

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