Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Спекотна осінь: найсексуальніші фото тижня від відомих моделей (18+)

  • 217
Відверті фото моделей за тиждень - фото 1
Відверті фото моделей за тиждень

Осінь не змусила відомих красунь по всьому світу забути про бікіні та звабливі образи. Зібрали найгарячіші фото моделей за цей тиждень, які змусять затримати погляд.

Відомі моделі не збираються прощатись з літом так швидко, тому діляться на своїх сторінках у соцмережах доволі пікантними кадрами, де насолоджуються останніми теплими днями і просто демонструють свої розкішні фігури.

І ще: Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)

Колишніх моделей Victoria's Secret не буває і розкішна Алессандра Амброзіо це підтверджує. 39-річна бразилійка виховує двох дітей та не збирається відмовлятись від кар'єри моделі. А свіжі пляжні фото лише милують око:

instagram.com/alessandraambrosio - фото 427878
instagram.com/alessandraambrosio

Наймолодша мільярдерка світу також не втрачає шанс позасмагати на сонечку восени. 23-річна Кайлі Дженнер відрізняє від типових моделей і зовсім не соромиться своїх форм:

instagram.com/kyliejenner - фото 427880
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner - фото 427881
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner - фото 427882
instagram.com/kyliejenner

Поп-зірка Rihanna хоч і не частий гість соцмереж, але кожне її фото викликає справжній захват. І навіть знімок з кремом, у панамці та у спідньому її власного бренду збирає мільйони лайків. Для будь-якого бізнесу Рі - найкраща модель:

instagram.com/badgalriri - фото 427883
instagram.com/badgalriri

Хіба може бути прекраснішим ранок, якщо перед вами ангел Victoria's Secret Барбара Палвін з чашкою кави? І ми так вважаємо, тому не можемо не опублікувати ці кадри:

instagram.com/realbarbarapalvin - фото 427884
instagram.com/realbarbarapalvin
instagram.com/realbarbarapalvin - фото 427885
instagram.com/realbarbarapalvin

Тим часом 25-річна шведська модель Келлі Гейл обожнює ділитись фото без одягу. Особливо, якщо вони зроблені не в студії, а у невимушеній атмосфері.

instagram.com/kellybellyboom - фото 427888
instagram.com/kellybellyboom

28-річна новозеландська модель Джорджія Флаулер також не втрачає шанс приміряти купальник та насолодитись вуличним душем.

instagram.com/georgiafowler - фото 427894
instagram.com/georgiafowler

25-річна британка Демі Роуз взагалі не переймається через пору року, адже обирає для себе найбільш ефектні образи завжди. І новенький - не виняток:

instagram.com/demirose - фото 427897
instagram.com/demirose
instagram.com/demirose - фото 427898
instagram.com/demirose

Читайте також: Знайди голих дівчат на фото: пікантні оптичні ілюзії (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
  • 25 вересня, 16:21
  • 488
Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
  • 26 вересня, 15:10
  • 241
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2544858
Загрузка...
Новини