Моніка Беллуччі святкує 56 років! Вгадай фільм з акторкою за фото

30 вересня відома кіноакторка Моніка Беллуччі святкує день народження: їй виповнюється 56 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Монікою Беллуччі за один кадром.

Чимало поціновувачів кіно люблять Моніку Беллуччі, адже її героїні завжди підкорюють та спокушають глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони, проте вона зіграла у понад 50 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х