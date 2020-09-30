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Моніка Беллуччі святкує 56 років! Вгадай фільм з акторкою за фото

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фільми з Монікою Беллуччі - фото 1
фільми з Монікою Беллуччі

30 вересня відома кіноакторка Моніка Беллуччі святкує день народження: їй виповнюється 56 років! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Монікою Беллуччі за один кадром.

Чимало поціновувачів кіно люблять Моніку Беллуччі, адже її героїні завжди підкорюють та спокушають глядачів з першої хвилини фільму. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони, проте вона зіграла у понад 50 картинах, з яких ти навряд чи бачив всі. Перевір свої сили!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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