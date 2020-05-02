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Найбільший у світі айсберг почав руйнуватися

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Айсберг - фото 1
Айсберг / livescience

Нові кадри, зроблені супутником Sentinel-1 Європейського космічного агентства, показують, що від айсберга А-68 відколовся величезний шматок льоду площею 175 квадратних кілометрів.

Судячи зі знімків з космосу, айсберг дрейфує в тепліші води на північ від Антарктичного півострова.

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Айсберг А-68 відколовся від антарктичного льодовика Ларсен С у липні 2017 року. Його початкова площа становила близько 5800 квадратних кілометрів. Крижану брилу визнали одним з найбільших вільно плаваючих айсбергів в історії спостережень за крижаним покривом Антарктиди. Попри те що за три роки подорожей його площа скоротилася до 5100 квадратних кілометрів, він як і раніше вважається найбільшим з нині існуючих.

"При довжині 160 кілометрів і товщині всього в кілька сотень метрів співвідношення сторін айсберга А-68 більше схоже на кредитну карту, ніж на типове уявлення про зовнішній вигляд айсберга", – розповів гляціолог Адріан Лакман з Університету Суонсі, який стежить за долею айсберга протягом останніх трьох років.

Найбільший у світі айсберг почав руйнуватися - фото 401472

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Джерело: livescience
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