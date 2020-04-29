Науковці розповіли, чому не варто ходити до магазину в одноразових рукавицях

Прагнення захистити себе від контакту із забрудненими поверхнями зрозуміле, однак ходити до магазину і здійснювати покупки в одноразових рукавичках не потрібно. Це не тільки малоефективно, але також небезпечно, заявляють німецькі експерти.

У супермаркетах рукавички намагаються носити всі: покупці, касири, працівники, які займаються розпакуванням і прибиранням. Величезна кількість людей переконана, що так вони захищають себе від коронавірусу, що мешкає (можливо) на торгових полицях, візках, упаковках або грошах.

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Однак медики наполегливо рекомендують не робити цього. Серед них лікар загальної практики, доктор медицини Марк Ханефельд (Німеччина). За його словами, використовувані людьми у магазинах рукавички пористі, тобто, мають перфорації. При використанні ці якості лише посилюються. Це означає, що на руки через пори здатні проникати патогени.

"Бактерії з задоволенням розмножуються під шаром рукавички у теплому вологому середовищі. Якщо не дезінфікувати руки, на них при носінні рукавичок утворюється справжня клоака", – стверджує експерт.

Науковці переконані, що одноразові рукавиці сприяють зараженню

На його думку, носіння рукавичок у магазинах лише сприяє розмноженню небезпечних мікроорганізмів, які виживають на їх матеріалі значно успішніше, ніж на шкірі рук, які миються періодично. Торкаючись руками у рукавичках різних предметів і упаковок, люди забезпечують масштабніше перенесення патогенів, ніж якби робили це попередньо обробленими антисептиком руками, підкреслює доктор Ханефельд.

Цю думку поділяє професор Янне Верешільд з правління Німецького товариства інфекційних захворювань (DGI).

"Одноразові рукавички з латексу або нитрильного каучуку погано захищають власника від зараження коронавірусом SARS-CoV2. Така рукавичка не на 100% герметична, а також поглинає все, до чого ви торкаєтеся. Це навряд чи дає перевагу в плані захисту", – пояснив експерт.

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