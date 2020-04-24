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Науковці зруйнували поширений міф, пов'язаний з вивченням іноземних мов

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Як на нас впливає вивчення іноземних мов

Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Таке переконання було у німецького поета та прозаїка Йоганна Вольфганга фон Ґете. Науковці ж вирішили перевірити, як на людину впливає знання іноземних мов. Результати вразять тих, хто під час карантину записався на онлайн-курси.

Згідно з новим дослідженням Інституту мозку і мислення в Університеті Західного Онтаріо, знання кількох мов не покращує розумові здібності.

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Понад 11 000 учасників з усього світу пройшли 12 когнітивних тестів онлайн, які оцінювали міркування, пам'ять, планування, візуальні та просторові навички, а також увагу. Кожен учасник також вказував, скількома мовами він говорить. Результати не продемонстрували доказів того, що двомовність впливає позитивно на розумові здібності.

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Вивчення мов не впливає на когнітивні функції

З наших 11 000 учасників ми сформували дві дуже ретельно підібрані групи – одномовну та двомовну. Дивно, але між ними не було послідовних відмінностей у жодному з наших когнітивних тестів, – пояснює Емілі Ніколс, аспірантка в лабораторії розвитку мозку, провідний автор дослідження.

Раніше науковці вирішили перевірити, чи варто говорити засмученій людині фрази: "все добре", "не переживай", "все налагодиться". Дослідники з Оксфордського університету провели спостереження та дійшли до висновку, який вас однозначно вразить!

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Джерело: Medikforum
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