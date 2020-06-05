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Найбільший прапор США розірвала блискавка: фотофакт

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Найбільший прапор США розірвала блискавка: фотофакт - фото 1

Останніми днями сильні грози, вітер і дощі обрушилися на кілька американських штатів. У результаті найбільший національний прапор США в американському штаті Вісконсін розірвало навпіл після удару блискавки.

Повідомляється, що в останні кілька днів низка американських штатів переживають негоду. Сильні грози та вітер залишили 30 тисяч будинків без електрики. У тому числі постраждав і найбільший прапор країни.

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Так, прапор Acuity Insurance розміром 21 на 42,6 метра, вагою 154 кг майорів на висоті близько 30 метрів недалеко від водоспадів Шебойган на згадку про жителів округу, які загинули на службі в американській армії. А під час негоди у нього влучила блискавка, яка розірвала стяг навпіл.

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Джерело: heavy
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