На одному фото висміяли, як Голлівуд показує різні країни

Ні для кого не таємниця, що голлівудські фільми далекі від реальності. Від ідеальних акторів до хепіендів – все це створено для ефектної картинки. Така ж ситуація і з демонстрацією різних країн. На одному фото показали, як у кіно демонструють держави завдяки фільтрам.

Голлівуд вже кілька років демонструє незахідні країни у жовтих відтінках. Приміром, у фільмі Евакуація (Extraction) від Netflix, який став шалено популярним не лише через Кріса Хемсворта у головній ролі, постало питання, чому ж Дака (столиця Бангладеш) така жовта у прямому значенні цього слова. Медіа припускають, що такий відтінок обрали, щоб посилити напругу у кадрі та створити дискомфорт. До слова, сцени відомого серіалу "Пуститись берега", які знімались у Мексиці, також отримали такий фільтр.

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І взагалі, кожна країна має власний "фільтр" у кіно, приміром, Японія – неон, Східна Європа – сіра. Така кількість стереотипів змусила показати, як одне і те ж фото може показувати різні куточки світу завдяки забарвленню.

До слова, оригінальний кар зняло у Кейптауні (Південна Африка).

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