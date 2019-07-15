Найбагатшого холостяка планети помітили з новою пасією

Найбагатша людина планети Джефф Безос вийшов у світ з новою дівчиною. Про їхній роман почали говорити ще в січні 2019 року.

Глава Amazon Джефф Безос відвідав разом з телеведучою Лорен Санчез тенісний матч на фіналі Вімблдону серед чоловіків. Безос і Санчез вибрали для заходу наряди в одній колірній гамі, що ЗМІ розцінили, як підкреслення того факту, що вони пара.

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Чоловік загравав зі своєю подругою, цілував її в щоку. Пара сміялася і трималася за руки, явно не побоюючись спрямованих на них камер. Про роман Безоса з Санчез почали говорити у січні 2019 року, коли глава Amazon розповів про розлучення.

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