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Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці

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червона доріжка ледь витримала таку красу - фото 1
червона доріжка ледь витримала таку красу

Відбувся черговий кінофестиваль в Одесі й українські зірки, як завжди, готувалися до виходу на червону доріжку, але щось пішло не так... Підготували для вас найдивніші та найбезглуздіші образи з цьогорічної червоної доріжки на Одеському кінофестивалі.

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"Головне правило селфі – чим більше вдула в обличчя, тим далі треба відхилятися."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340586

"Я не можу уявити, якою був задум цієї сукні, якщо це тільки не була візуалізація Леся Подерв'янського про "входіт випадєніє маткі".

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340587

"Геть ілюзії – ця червона доріжка не здатна нічого перетворити на зірку, тільки на звізду."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340588

"Камалія була як завжди – стільки тканини пішло на сукню, а вони все одно виглядає так, ніби зараз чи лусне чи репне.
Взуття добирала теж на розмір менше.
Розмах у зворотний бік."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340589

"Зірки теж були. Який же кінофестиваль без Ківалова і його жони? Сумний. Мабуть, тому що треба з жоною, а не з якимись студентками."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340590

"Для когось червона доріжка – останній шанс для публічної демонстрації сосків."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340591

"Навіщо?"

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340592

"Сумне видовище, коли роки ідуть, а ти все ще тримаєшся за образ Мальвіни."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340593

"Постой, не уходи, фанатка!"

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340594

"Нога Анджеліни Джолі", яку ми не заслужили."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340595

"Я не хочу думати про видовище, яке відкриється, якщо ґудзики продовжать розстібатися."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340596

"Ні, це просто кінофестиваль, а не фестиваль тематичних фільмів, хоча з доріжки так і не скажеш."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340597

"Мабуть, для того, щоб компенсувати жагу побути принцесами для тих, хто давно вийшов з цього віку."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340598

"Одним словом з цими звьоздами дуже помічним був такий хід – принаймні ми знаємо, що перед нами Анна (хочеться в це вірити).
Анна та останні тренди колгоспу Кривої Балки."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340599

"На Червону доріжку пускали тупо всіх."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340600

"Наречені Дракули" бюджетна версія."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340601

"А от Розенко, зате веселий. Що робить віцепрем'єр на червоній доріжці теж сказати важко, але там за ним іде дама, яка відома тим, що учасниця "Холостяка", так що норм."

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340602

"Одним словом, ОМКФ вдається з кожним роком здеградизовувати червону доріжку все більше і більше.
Тепер це місце, де анонімні німфи роблять селфі та колупаються в зубах.
Найсумніше, що для більшості з тих, хто не в курсі програми кінофестивалю такими фото фестиваль починається і закінчується. Можливо, все-таки досить імітувати "доріжку", а давати можливість тим, хто придбав квиток просто зібрати її в іншому місці, не привселюдно? Цікаво, чому ця думка все ніяк не дійде до організаторів?"

Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці - фото 340603

Текст і фото з "Рагу.лі"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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