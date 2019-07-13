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Одеський кінофестиваль 2019: найзашкварніші образи зірок на червоній доріжці
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Відбувся черговий кінофестиваль в Одесі й українські зірки, як завжди, готувалися до виходу на червону доріжку, але щось пішло не так... Підготували для вас найдивніші та найбезглуздіші образи з цьогорічної червоної доріжки на Одеському кінофестивалі.
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"Головне правило селфі – чим більше вдула в обличчя, тим далі треба відхилятися."
"Я не можу уявити, якою був задум цієї сукні, якщо це тільки не була візуалізація Леся Подерв'янського про "входіт випадєніє маткі".
"Геть ілюзії – ця червона доріжка не здатна нічого перетворити на зірку, тільки на звізду."
"Камалія була як завжди – стільки тканини пішло на сукню, а вони все одно виглядає так, ніби зараз чи лусне чи репне.
Взуття добирала теж на розмір менше.
Розмах у зворотний бік."
"Зірки теж були. Який же кінофестиваль без Ківалова і його жони? Сумний. Мабуть, тому що треба з жоною, а не з якимись студентками."
"Для когось червона доріжка – останній шанс для публічної демонстрації сосків."
"Навіщо?"
"Сумне видовище, коли роки ідуть, а ти все ще тримаєшся за образ Мальвіни."
"Постой, не уходи, фанатка!"
"Нога Анджеліни Джолі", яку ми не заслужили."
"Я не хочу думати про видовище, яке відкриється, якщо ґудзики продовжать розстібатися."
"Ні, це просто кінофестиваль, а не фестиваль тематичних фільмів, хоча з доріжки так і не скажеш."
"Мабуть, для того, щоб компенсувати жагу побути принцесами для тих, хто давно вийшов з цього віку."
"Одним словом з цими звьоздами дуже помічним був такий хід – принаймні ми знаємо, що перед нами Анна (хочеться в це вірити).
Анна та останні тренди колгоспу Кривої Балки."
"На Червону доріжку пускали тупо всіх."
"Наречені Дракули" бюджетна версія."
"А от Розенко, зате веселий. Що робить віцепрем'єр на червоній доріжці теж сказати важко, але там за ним іде дама, яка відома тим, що учасниця "Холостяка", так що норм."
"Одним словом, ОМКФ вдається з кожним роком здеградизовувати червону доріжку все більше і більше.
Тепер це місце, де анонімні німфи роблять селфі та колупаються в зубах.
Найсумніше, що для більшості з тих, хто не в курсі програми кінофестивалю такими фото фестиваль починається і закінчується. Можливо, все-таки досить імітувати "доріжку", а давати можливість тим, хто придбав квиток просто зібрати її в іншому місці, не привселюдно? Цікаво, чому ця думка все ніяк не дійде до організаторів?"
Текст і фото з "Рагу.лі"
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