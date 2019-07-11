Кендалл Дженнер показала, як насправді виглядає на відпочинку

Популярна модель Кендалл Дженнер здивувала фанатів новими кадрами з відпочинку, на яких без косметики та фотошопу. Ця дівчина вміє дивувати!

23-річна модель та учасниця реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер знову опинилась у центрі уваги. Зараз юна зірка відпочиває у Греції та вже встигла розізлити мережу відео з челенджем, на якому відкриває пляшку ногою під час катання на модному мотоциклі. Поки хтось захоплювався креативністю, то захисники екології нагадали, що в океані і так багато пластику.

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Кендалл вирішила не коментувати ситуацію та продовжити насолоджуватись вікендом на острові Міконос, опублікувавши ще кілька кадрів в Instagram у купальнику та без тонни косметики. Фанати одразу ж відзначили, що вона виглядає значно молодшою та надто худою, а активні користувачі все ще нагадують про ситуацію з кришечкою від пляшки.

Джерело фото: instagram.com/kendalljenner

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