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Карантин Коронавірус

Надзвичайна ситуація в Україні: що це таке і які обмеження з'являться

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надзвичайна ситуація в Україні

В Україні продовжити надзвичайну ситуацію ще на місяць. Читайте далі та дізнайтеся, що тепер заборонено українцям і яких правила надзвичайної ситуації потрібно дотримуватися.

Надзвичайну ситуацію запровадили по всій території України на 30 днів, тож карантин подовжено до 24 квітня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів, а ще в режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту.

І ще: Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті

Станом на ранок 25 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула позначки в 423 670 осіб. 18 923 випадки перебігу захворювання закінчилися летально, а 108 629 людей одужали.

Кабінет міністрів, народні депутати та РНБО працюють над законопроєктами, які б не допустили економічного та соціального колапсу в країні.

Надзвичайна ситуація – це спеціальний тимчасовий правовий режим, який може вводитися в Україні на необмежений термін.

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В Україні надзвичайну ситуацію ввели через "порушення нормальних умов життя населення (через епідемію)".

Надзвичайна ситуація передбачає:

  • санітарно-епідеміологічні заходи,
  • евакуацію,
  • посилення охорони громадського порядку,
  • призупинення роботи підприємств тощо.

Режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права та свободи громадян. Натомість надзвичайний стан – це не тотожне поняття з надзвичайною ситуацією, а особливий правовий режим, який передбачає тимчасове обмеження прав (свобода пересування, свобода зібрань тощо).

Кабмін затвердив такі рішення:

  • облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян, пропуском після медогляду та дезінфекції транспортних засобів,
  • залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби,
  • усі приміщення, дороги та тротуари проходитимуть дезінфекцію,
  • надавати допомогу малозахищеним верствам населення, залучати працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
Надзвичайна ситуація в Україні: що це таке і які обмеження з'являться - фото 394115

До теми: 10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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