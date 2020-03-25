Надзвичайна ситуація в Україні: що це таке і які обмеження з'являться

В Україні продовжити надзвичайну ситуацію ще на місяць. Читайте далі та дізнайтеся, що тепер заборонено українцям і яких правила надзвичайної ситуації потрібно дотримуватися.

Надзвичайну ситуацію запровадили по всій території України на 30 днів, тож карантин подовжено до 24 квітня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів, а ще в режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту.

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Станом на ранок 25 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула позначки в 423 670 осіб. 18 923 випадки перебігу захворювання закінчилися летально, а 108 629 людей одужали.

Кабінет міністрів, народні депутати та РНБО працюють над законопроєктами, які б не допустили економічного та соціального колапсу в країні.

Надзвичайна ситуація – це спеціальний тимчасовий правовий режим, який може вводитися в Україні на необмежений термін.

В Україні надзвичайну ситуацію ввели через "порушення нормальних умов життя населення (через епідемію)".

Надзвичайна ситуація передбачає:

санітарно-епідеміологічні заходи,

евакуацію,

посилення охорони громадського порядку,

призупинення роботи підприємств тощо.

Режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права та свободи громадян. Натомість надзвичайний стан – це не тотожне поняття з надзвичайною ситуацією, а особливий правовий режим, який передбачає тимчасове обмеження прав (свобода пересування, свобода зібрань тощо).

Кабмін затвердив такі рішення:

облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян, пропуском після медогляду та дезінфекції транспортних засобів,

залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби,

усі приміщення, дороги та тротуари проходитимуть дезінфекцію,

надавати допомогу малозахищеним верствам населення, залучати працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

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