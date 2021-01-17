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Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах

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MONATIK - фото 1
MONATIK / instagram

Український поп-співак Дмитро Монатік розповів цікаву історію, яка сталася з ним та його сім'єю вночі під час відпочинку на Мальдівах. Артист став свідком пляжу, який "світився" блакитними вогниками.

Так, на сторінці в Instagram Монатік поділився з підписниками захоплюючою історією про те, як він вперше побачив під час відпочинку на Мальдівах фітопланктон – морські "світлячки", які розташовані на березі океану. Артист порівняв це явище з "космосом під ногами".

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Свою розповідь Monatik доповнив знімками, зробленими під час запливу на каяках.

"Вчора вночі наша сім'я стала свідком справжньої магії, яку дарує природа. Почуття від побаченого словами не описати. Можу сказати лише, що це саме той момент, що відносить у космос, коли зірки і на небі, і прямо під ногами! Неможливо красиво, до мурашок! Користуючись нагодою загадав мільйон бажань. Ще би. Стільки зірок впало", – прокоментував знімки співак.

Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах - фото 443519

Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах - фото 443521

Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах - фото 443520

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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