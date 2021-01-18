Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото

Епатажна українська співачка Оля Полякова порадувала підписників черговими пікантними кадрами з відпочинку на Мальдівах. Шанувальники були у захват від пікантного образу артистки, засипавши красуню компліментами.

Так, свіжі відверті фото 37-річна Оля Полякова показала на своїй сторінці в Instagram. На них зірка позувала у коричневому бікіні на гойдалках посеред океану, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів.

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Під знімками співачка проаналізувала минулий рік і висловила слова подяки за все, що її оточує.

"Вперше в житті не можу побудувати плани, не знаю про що мріяти, і куди прагнути, бо минулий рік показав, які хиткі й самовпевнені наші плани. Тому це пост подяки! Дякую за теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів, розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі!" – написала Оля.

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