Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото

  • 61
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Епатажна українська співачка Оля Полякова порадувала підписників черговими пікантними кадрами з відпочинку на Мальдівах. Шанувальники були у захват від пікантного образу артистки, засипавши красуню компліментами.

Так, свіжі відверті фото 37-річна Оля Полякова показала на своїй сторінці в Instagram. На них зірка позувала у коричневому бікіні на гойдалках посеред океану, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів.

І ще: Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)

Під знімками співачка проаналізувала минулий рік і висловила слова подяки за все, що її оточує.

"Вперше в житті не можу побудувати плани, не знаю про що мріяти, і куди прагнути, бо минулий рік показав, які хиткі й самовпевнені наші плани. Тому це пост подяки! Дякую за теплий день, за сім'ю, за дітей здорових, живих батьків, кар'єру, друзів, вдячних глядачів, розкішні пісні, за можливість виходити на сцену, їздити по світу, дивитися в очі коханих! За все спасибі!" – написала Оля.

Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото - фото 443609

Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото - фото 443610

Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото - фото 443611

Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото - фото 443612

Оля Полякова розбурхала шанувальників ідеальною фігуру в бікіні: гарячі фото - фото 443613

Читайте також: Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 830
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1999
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2765500
Загрузка...
Новини