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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Надя Дорофєєва захопила фанатів новим знімком

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Фоловери припустили, що Дорофєєва зробила собі силіконові груди - фото 1
Фоловери припустили, що Дорофєєва зробила собі силіконові груди / hdfashion

Українська співачка Надя Дорофєєва показала нове ефектне фото. Шанувальники залишилися у повному захваті від зіркі!

Надя Дорофєєва, яка днями здійснила давню мрію (але наразі не сказала, яку саме), часто експериментує з одягом і підкорює своїх шанувальників. Співачка показала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники Дорофеєвої оцінили нову фотографію і залишили багато коментарів. "Надюш, виставляй більше крутих фото будь ласка", "Ти супер!", "Надя, ти дуже красива!", "Класна фотка", – пишуть фоловери.

Нове фото Дорофєєвої підкорило шанувальників - фото 310913
Нове фото Дорофєєвої підкорило шанувальників

Днями Надя Дорофєєва продемонструвала стильний зимовий лук, а також зізналася у любові американському місту Нью-Йорк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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