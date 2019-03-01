Надя Дорофєєва захопила фанатів новим знімком

Українська співачка Надя Дорофєєва показала нове ефектне фото. Шанувальники залишилися у повному захваті від зіркі!

Надя Дорофєєва, яка днями здійснила давню мрію (але наразі не сказала, яку саме), часто експериментує з одягом і підкорює своїх шанувальників. Співачка показала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

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Шанувальники Дорофеєвої оцінили нову фотографію і залишили багато коментарів. "Надюш, виставляй більше крутих фото будь ласка", "Ти супер!", "Надя, ти дуже красива!", "Класна фотка", – пишуть фоловери.

Нове фото Дорофєєвої підкорило шанувальників

Днями Надя Дорофєєва продемонструвала стильний зимовий лук, а також зізналася у любові американському місту Нью-Йорк.

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