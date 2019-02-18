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Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Брутальна пацанка: Надя Дорофєєва здивувала несподіваним образом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Відома українська співачка, солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва не перестає ділитися з своїми шанувальниками стильними луками. Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому вона зображена у "бунтарському" total black образі.

Надя, повернувшись із Лондона, продовжує показувати сміливі та стильні образи. На новому фото красуня позує в шкіряних укорочених брюках, чорній водолазці з декоративними золотими принтами на рукавах. Свій лук Дорофєєва доповнила масивними чорними кросівками – тренд кількох сезонів, який також буде не менш актуальним і в цьому році.

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Зачіска – тренд весна-літо 2019, а саме – зализане волосся з прямим проділом, зібране у недбалий пучок. Макіяж – вже "традиційна" для Дорофеєвої темна помада.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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