Обери емоцію: Надя Дорофєєва опублікувала кумедний колаж

Відома українськма співачка Надя Дорофєєва вирішила оригінально нагадати шанувальникам про недавній кліп "Время и Стекло" на "Пісню про обличчя". Хоча, можливо, це було зовсім не нагадування, а просто черговий допис з красивими фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася з шанувальниками серією кумедних знімків, на яких позує з різними виразами обличчя. При цьому Дорофєєва зазначила, що перед цим якраз зробила яскравий макіяж.

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"Танцюй з таким обличчям", – лаконічно підписала публікацію співачка, маючи на увазі рядок з вищезгаданої пісні.

На фото Надя позує в світшоті over-size спокійного бежевого кольору. Зачіска – модні "пір'я" у дусі 90-х.

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