Надя Дорофєєва підкорила Нью-Йорк сміливим образом

Популярна українська артистка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний зимовий лук, а також зізналася у любові американському місту Нью-Йорк.

Солістка групи "Время и Стекло" опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких вона гуляє американським мегаполісом.

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Надя обрала для виходу на вулицю світлі джинси-бойфренди, синій пуховик оверсайз, білі кросівки і чорну шапку. Артистка виглядає по-справжньому щасливою. "Дивовижне місто NY. Ми знову разом", – написала виконавиця під публікацією. Більшості шанувальників образ знаменитості сподобався і вони похвалили його в коментарях.

Тим часом співачка Нікі Мінаж опублікувала серію знімків, на яких вона в одних лише капронових колготках і стягуючому корсеті до грудей.

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