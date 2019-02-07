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Надя Дорофєєва підкорила Нью-Йорк сміливим образом

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Надя обрала для виходу на вулицю світлі джинси-бойфренди - фото 1
Надя обрала для виходу на вулицю світлі джинси-бойфренди / JetSetter.ua

Популярна українська артистка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний зимовий лук, а також зізналася у любові американському місту Нью-Йорк.

Солістка групи "Время и Стекло" опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких вона гуляє американським мегаполісом.

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Надя обрала для виходу на вулицю світлі джинси-бойфренди, синій пуховик оверсайз, білі кросівки і чорну шапку. Артистка виглядає по-справжньому щасливою. "Дивовижне місто NY. Ми знову разом", – написала виконавиця під публікацією. Більшості шанувальників образ знаменитості сподобався і вони похвалили його в коментарях.

Надя Дорофєєва підкорила Нью-Йорк сміливим образом - фото 306107

Надя Дорофєєва підкорила Нью-Йорк сміливим образом - фото 306108

Тим часом співачка Нікі Мінаж опублікувала серію знімків, на яких вона в одних лише капронових колготках і стягуючому корсеті до грудей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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