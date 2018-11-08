Зеленський показав ніжні фото зі зйомок комедії Я, ти, він, вона

Я, ти, він, вона: кадр з фільму / Instagram

Серія фото зі зйомок української комедії "Я, ти, він, вона" вийшла доволі сімейною.

На новому фото із зйомок української комедії зображено Зеленського, Надю Дорофєєву, Кошовий та актриса Настя Коротка. Саме цю творчу команду можна побачити на нових знімках, опублікованих на сторінці Зеленського в Іnstagram.

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Цікаво, що фото вийшли по-сімейному душевні. Кошовий ніжно обіймає Коротку, а Дорофєєва припала до Зеленського.

"Я, ти, він, вона" – з 27 грудня дивіться в кіно", – коротко підписав серію фото шоумен.

Що не дивно, адже нова кінокомедія якраз розповідає про любовний чотирикутнику і розкриває невелику сімейну драму, яка може в принципі трапитися з кожним.

Нагадаємо, вже 27 грудня українці нарешті побачать на великих екранах нову сімейну комедію "Я, ти, він, вона". Головні ролі, крім Зеленського, грають також його колега Євген Кошовий, співачка Надя Дорофєєва та актриса Настя Коротка.

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